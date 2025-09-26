Thắng ngược Thanh Hoá, Hà Nội vơi cơn khủng hoảng ở LPBank V.League

TPO - Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển có chiến thắng đầu tiên ở LPBank V.League 2025/26 khi thắng ngược Thanh Hoá 2-1 trong cuộc đối đầu ở vòng 5 trên sân Hàng Đẫy tối 26/9. Kết quả giúp CLB Hà Nội tạm vượt lên nhóm cuối bảng, chấm dứt đà trượt dốc từ đầu mùa.

foul Hết giờ Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Nội. Đây là trận thắng đầu tiên của đội chủ sân Hàng Đẫy ở V.League mùa này. report 5 phút cho nỗ lực của Thanh Hóa Đội khách đã nổ lực đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, sự chủ động ở mặt trận cầm bóng vẫn thuộc về CLB Hà Nội. Những phút cuối đang trôi qua với sự bế tắc của đội khách. substitution Chủ nhà thay 2 người cuối cùng Phút 90: Văn Xuân và Đậu Văn Toàn vào sân, thế chỗ Công Nhật và Hùng Dũng. substitution Người hùng của CLB Hà Nội rời sân Phút 85: Passira, cầu thủ ghi bàn gỡ cho Hà Nội, rời sân. Đình Hai được tung vào sân. substitution Thanh Hóa thay thêm 2 người Ngọc Hà và Quốc Phương vào sân thay Mbodi và Abdurakhmanov. Đây là những niềm hy vọng cuối cùng của Thanh Hóa để tấn công tổng lực và tìm bàn gỡ. substitution Tuấn Hải vào sân Phút 73: CLB Hà Nội đưa Tuấn Hải vào sân thế chỗ Fernando. report Suýt có bàn cho Thanh Hóa Phút 69: Ngọc Mỹ dứt điểm đưa bóng trôi cắt ngang khung thành Hà Nội. Đội chủ nhà suýt trả giá vì sai lầm của hàng thủ, dâng cơ hội đến với Ngọc Mỹ. report Thế trận đổi chiều Phút 68: Lợi thế của Thanh Hóa trôi qua một cách chóng vánh ở những phút đầu hiệp 2. Trong thế bị dẫn bàn, Thanh Hóa đang không cầm nổi bóng để tổ chức tấn công. goal VÀO!!! CLB Hà Nội nâng tỷ số 2-1 Phút 58: Cú sút quyết đoán của Luiz Fernando mang về bàn nâng tỷ số cho Hà Nội. Trước đó, Xuân Mạnh là người tung đường kiến tạo xuất sắc từ cánh phải cho Fernando. substitution Thanh Hóa thay người Phút 55: Văn Thắng được tung vào sân thế chỗ Nguyên Hoàng. Đây là sự thay đổi người quen thuộc của đội bóng xứ Thanh khi trận đấu trôi đến giữa hiệp 2. goal VÀO!!! CLB Hà Nội gỡ 1-1 Phút 47: Thủ môn Thanh Hóa bắt không dính bóng sau cú sút đầu tiên của Hai Long. Sau đó, Passira đá bồi lạnh lùng ghi bàn cho đội chủ nhà. start Hiệp 2 bắt đầu Đầu hiệp 2, đội chủ nhà đưa Văn Tùng vào sân thế chỗ Văn Quyết. foul Hết hiệp một Trọng tài Ngô Duy Lân thổi còi kết thúc hiệp một. Hai đội tạm rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về Thanh Hóa. Bàn thắng được Rimario ghi ngay từ phút thứ 2. report Tiếp tục là Passira dứt điểm Phút 45+2: Passira được đặt vào vị trí thuận lợi hơn để dứt điểm bằng đầu nhưng bàn thắng chưa đến với Hà Nội. time Hiệp một có 3 phút bù giờ report Hùng Dũng sút vọt xà Phút 42: Lại là tình huống sút xa mang theo kỳ vọng cho Hà Nội nhưng độ chuẩn xác vẫn là vấn đề quá lớn với đội chủ nhà. report Passira chạm bóng nhạy cảm Phút 39: Ngoại binh của Hà Nội có lần thứ 3 dứt điểm ở trận này. Cú chạm của Passira nhạy cảm và tạo đc bất ngờ, song góc sút quá hẹp để thành bàn. var Không có phạt đền cho Thanh Hóa Phút 32: Văn Thuận ngã trong vùng cấm nhưng trọng tài xua tay nói không. VAR vào cuộc kiểm tra tình huống và vẫn không có thay đổi được đưa ra. report Văn Quyết dứt điểm Phút 30: 2/3 thời gian hiệp một trôi qua, đội chủ nhà vẫn chưa tạo được một pha tấn công có nét. Cú sút từ ngoài vùng cấm của Văn Quyết cho thấy Hà Nội đang bế tắc ra sao. Giải pháp của Hà Nội lúc này là sút xa ngay khi thấy khoảng trống. report Passira tiếp tục dứt điểm Phút 21: Văn Quyết, Hai Long và Passira phối hợp, mở ra tình huống dứt điểm của Hà Nội. Lần này, cú sút bằng chân trái của Passira đưa bóng đi quá nhẹ và không đủ đột biến. report Cú sút trúng đích đầu tiên của Hà Nội Phút 16: Passira cứa lòng từ khoảng cách xa, đưa bóng đi trúng đích nhưng chưa đủ hiểm hóc. Đây là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của Hà Nội ở trận này, trong tổng 2 lần dứt điểm từ đầu trận. report Đội chủ nhà bế tắc Phút 11: Những phút đầu trận, Hà Nội kiểm soát bóng 56%. Dù vậy, các pha tổ chức tấn công của đội chủ nhà đang chưa có nhiều đột biến. Trái ngược Hà Nội, Thanh Hóa dễ đá sau khi có bàn. Đội khách chơi chậm rãi, tập trung phòng ngự để đưa trận đấu vào thế phản công. report Thêm cơ hội cho Rimario Phút 10: Từ cánh phải, Văn Thuận chuyền vượt tuyến cho Rimario đang chạy chỗ ở vùng cấm. Đường chuyền đưa bóng đến vị trí Rimario đợi sẵn, song cú khống chế sau đó không được như ý và cơ hội của Thanh Hóa trôi qua. report Thế trận hấp dẫn Phút 5: Cú sốc xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi Thanh Hóa mở tỷ số trận đấu ngay từ phút thứ 2. Sau bàn thua, Hà Nội vội vã đẩy cao đội hình để tấn công. Sự chủ động của Hà Nội đang tạo ra thế trận khá hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy. goal VÀO!!! Rimario mở tỷ số cho Thanh Hóa Phút 2: Rimario dứt điểm lạnh lùng ngoài vùng cấm, ghi bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa ngay ở cơ hội đầu tiên. Trước đó, Duy Mạnh mắc lỗi trực tiếp với pha khống chế bóng hỏng, tạo cơ hội cho Rimario. start Trận đấu bắt đầu CLB Hà Nội ra sân trong trang phục áo tím quần trắng. Thanh Hóa ra sân trong trang phục áo vàng, quần đen. report Trận đấu của 2 kẻ cùng khổ Trên BXH V.League 2025/26, CLB Hà Nội đang đứng thứ 11. CLB Thanh Hóa còn tệ hơn khi xếp bét bảng, chỉ giành một điểm từ đầu mùa. Với tình hình hiện tại của cả Hà Nội và Thanh Hóa, thêm một thất bại sẽ khiến 2 CLB chìm sâu vào khủng hoảng. Sự quyết tâm của cả 2 là điều CĐV chờ đợi vào trận đấu hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Fanpage CLB Hà Nội. tatic Đội hình xuất phát Đông Á Thanh Hóa tatic Đội hình xuất phát CLB Hà Nội Trung vệ Thành Chung vắng mặt vì án treo giò. Phần còn lại của đội chủ nhà là những nhân tố tốt nhất hiện tại.

CLB Hà Nội đang trải qua giai đoạn tăm tối bậc nhất lịch sử. 5 trận gần nhất, đội chủ sân Hàng Đẫy không thắng. Họ rơi xuống vị trí thứ 11, khi chỉ giành 2 điểm sau 4 trận. Và chỉ sau 3 vòng, Hà Nội phải thay tướng.

Tối nay, Hà Nội chạm trán một Thanh Hóa còn khủng hoảng hơn họ, hiện đứng bét bảng. Đây là cơ hội quá tốt để Hà Nội tìm lại cảm giác chiến thắng. Song, Thanh Hóa cũng ở thế chân tường, phải ra sân với tinh thần quyết tử và khó khăn vẫn ở phía trước với Văn Quyết và các đồng đội.

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau vào tháng 4, Hà Nội thắng Thanh Hóa 3-1. Tính ở chuỗi 5 trận đối đầu gần đây, Hà Nội thắng 2, hòa 2 và thua một. Rõ ràng thành tích đối đầu của Thanh Hóa không quá lép vế trước Hà Nội. Tuy nhiên, khi chơi trên sân Hàng Đẫy, Thanh Hóa luôn là mồi ngon của Hà Nội.

Chuỗi 10 trận làm khách trên sân Hàng Đẫy đã qua, Thanh Hóa không thắng nổi Hà Nội. Lần gần nhất Thanh Hóa có điểm rời sân Hàng Đẫy là trận đấu diễn ra vào tháng 2/2023. Tại V.League mùa này, khi chơi trên sân nhà, phong độ của Hà Nội cũng tốt hơn hẳn các trận làm khách. Ngược lại, Thanh Hóa khi chơi trên sân khách hay sân nhà đều là bộ mặt tệ hại.

Hà Nội không có sự phục vụ của trung vệ Thành Chung vì treo giò. Thanh Hóa cũng tổn thất lực lượng nặng khi đội trưởng Doãn Ngọc Tân chưa trở lại.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn