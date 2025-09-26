Nhận định bóng đá Bayern vs Bremen, 01h30 ngày 27/9: Khó cản Hùm xám

TPO - Nhận định bóng đá trận Bayern vs Bremen diễn ra vào lúc 01h30 ngày 27/9 ở vòng 5 Bundesliga 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, phong độ, đội hình dự kiến và dự đoán tỉ số. Bayern Munich được dự báo sẽ tiếp mạch thắng trước Bremen.

Bayern Munich đã thắng cả 4 trận ở Bundesliga với Harry Kane đang chơi thăng hoa

Nhận định trước trận đấu Bayer Munich vs Bremen

Bayern Munich đang thể hiện phong độ ấn tượng ở Bundesliga với mạch 4 trận toàn thắng. Tiền đạo Harry Kane đang bay cao, và đây là nhân tố giúp hàng tấn công Hùm xám càng trở nên nguy hiểm. Chỉ sau 4 trận, Bayern Munich đã ghi tới 18 bàn, một kỷ lục ở Bundesliga.

Có đôi chút không thực sự yên tâm đối với HLV Vincent Kompany khi hàng phòng ngự Bayern Munich không thực sự chắc chắn khi để thủng lưới tới 6 bàn. Trong 5 trận gần đây, họ chỉ sạch lưới 1 trận.

Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò ông Kompany, Werder Bremen lại đang không có phong độ tốt. Họ chỉ thắng 1 trong tổng số 5 trận gần đây, hoà 1, giành được vỏn vẹn 4 điểm. Lịch sử đối đầu giữa đôi bên cũng nghiêng về phía Bayern Munich với việc toàn thắng cả 7 lần gặp nhau gần nhất.

Các dữ liệu trên đều báo hiệu chuyến làm khách không mấy hứa hẹn của Bremen trước Bayern Munich. Trước đối thủ như vậy, Kompany và các học trò chắc chắn hướng đến việc lấy trọn 3 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu ở Bundesliga.

Phong độ, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến

Bayern Munich như trên đã nói, toàn thắng cả 4 trận tại Bundesliga. Chiến thắng đậm nhất hôm 13/9 khi họ đánh bại Hamburg 5-0. Ngược lại, Werder Bremen đang khởi đầu không suôn sẻ, thua nhiều hơn thắng.

Trong 5 trận gần đây, Werder Bremen chỉ thắng duy nhất ở trận gặp M'Gladbach hôm 14/9.

Về lực lượng, Bayern không có sự phục vụ của một số cầu thủ đang trong giai đoạn dưỡng thương như Josip hay Alphonso Davies, Jamal Musiala. Khả năng ra sân của Raphael Guerreiro, Kim Min-Jae và Sacha Boey cũng để ngỏ.

Bên phía Werder Bremen, cả Mitchell Weiser, Maximilian Wober, Olivier Deman, Julian Malatini, Niklas Stark lẫn Samuel Mbangula đều có thể vắng mặt vì vấn đề sức khoẻ.

Đội hình dự kiến Bayern vs Bremen

Bayern : Neuer, Kimmich, Tah, Upamecano, Laimer, Pavlovic, Goretzka, Olise, Gnabry, Díaz, Kane

Bremen : Backhaus, Sugawara, Coulibaly, Friedl, Agu, Lynen, Stage, Puertas, Schmid, Njinmah, Grull

Dự đoán tỷ số: 2-0