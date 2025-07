Nhận định PSG vs Bayern Munich, 23h00 ngày 5/7: Cuộc thư hùng đỉnh cao

TPO - Ngày 5/7, thông tin từ Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV, ông Nguyễn Văn Thuấn, Thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của Bộ luật Hình sự.