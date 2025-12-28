Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Gabon vs Mozambique, 19h30 ngày 28/12: Những kẻ cùng khổ

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Gabon vs Mozambique, Cúp châu Phi 2025 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Gabon và Mozambique đều nhận kết quả bất lợi ở lượt trận đầu tiên. Vì thế, cuộc đối đầu này mang ý nghĩa bản lề, nơi cả hai đội đều không còn nhiều cơ hội sửa chữa sai lầm. Họ sẽ phải chiến đấu hết mình cho tấm vé đi tiếp tại bảng F.

gabon-mozambique.jpg
Gabon và Mozambique sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có vé đi tiếp.

Nhận định Gabon vs Mozambique

Trước khi Cúp bóng đá châu Phi diễn ra, Gabon đã trải qua 6 trận liên tiếp không thua trong 90 phút thi đấu chính thức, trong đó có 4 chiến thắng. Tuy nhiên, trận ra quân lại không diễn ra như mong đợi. Gabon đã phải nhận thất bại trước Cameroon trong một trận đấu mà họ không hề lép vế về mặt thế trận. Dẫu vậy, cơ hội sửa sai vẫn còn nguyên với Gabon khi đối thủ tiếp theo của họ là Mozambique – đội bóng đang rơi vào giai đoạn sa sút.

Đại diện Nam Phi không thắng trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có tới 3 thất bại. Phong độ nghèo nàn khiến Mozambique khó tránh khỏi việc bị đánh giá thấp hơn trong cuộc đối đầu sắp tới. Mambas đang sở hữu chuỗi 16 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại các vòng chung kết Cúp bóng đá châu Phi.

Kể từ lần đầu góp mặt tại giải đấu vào năm 1986, Mozambique vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng, và điều đó đang trở thành gánh nặng tâm lý không nhỏ cho thế hệ cầu thủ hiện tại. Trong một bảng đấu được đánh giá là không hề dễ thở, đoàn quân của HLV Chiquinho Conde hiểu rằng họ buộc phải giành điểm nếu muốn nuôi hy vọng làm nên lịch sử. Trận đấu với Gabon vì thế mang ý nghĩa then chốt, có thể quyết định sớm số phận của họ tại giải đấu.

Vấn đề lớn nhất của Mozambique nằm ở hàng phòng ngự. Việc để thủng lưới tới 8 bàn chỉ trong 4 trận gần nhất cho thấy hệ thống phòng ngự của họ đang tồn tại nhiều lỗ hổng. Nếu không cải thiện khả năng tổ chức và giữ cự ly đội hình, Mozambique rất dễ tiếp tục trả giá trước Gabon.

Nhìn tổng thể, Gabon rõ ràng đang nắm trong tay nhiều lợi thế hơn, từ phong độ, lịch sử đối đầu cho tới sự ổn định về lối chơi. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả hai đội đều rất khát điểm, cuộc so tài này hứa hẹn sẽ không đơn giản và có thể mang tới những diễn biến khó lường.

Phong độ, lịch sử đối đầu Gabon vs Mozambique

Gabon đã thi đấu 10 trận đấu trong năm 2025. Họ thắng 6 trận, hòa 2 và thua 2.

Trong khi Mozambique chỉ thắng 4/13 trận trong năm nay và phải nhận tới 7 thất bại.

Lịch sử đối đầu đứng về phía Gabon. Trong 4 lần chạm trán trước đây giữa hai đội, Gabon giành tới 3 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận.

Thông tin lực lượng Gabon vs Mozambique

Gabon có thể thiếu Poko do chấn thương.

Bên phía Mozambique, Nene và Nanani bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Gabon vs Mozambique

Gabon: Mbaba; Oyono, Manga, Ioucketou-Moussounda, Ekomie; Openda, Poko, Ndong, Averlant; Bocoum, Bouanga.

Mozambique: Siluane; Calila, Mexer, Mandava, Langa; Kambala; Catamo, Amade, Guima, Ratifo; Witi.

Dự đoán tỷ số Gabon 1-0 Mozambique

Khanh Kiều
#Gabon vs Mozambique #Cúp châu Phi 2025 #Nhận định Gabon vs Mozambique #Dự đoán Gabon vs Mozambique #Phong độ Gabon vs Mozambique #Đội hình Gabon vs Mozambique #Nhận định trận đấu #Dự đoán kết quả

Xem thêm

Cùng chuyên mục