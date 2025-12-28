Nhận định Gabon vs Mozambique, 19h30 ngày 28/12: Những kẻ cùng khổ

TPO - Nhận định bóng đá Gabon vs Mozambique, Cúp châu Phi 2025 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Gabon và Mozambique đều nhận kết quả bất lợi ở lượt trận đầu tiên. Vì thế, cuộc đối đầu này mang ý nghĩa bản lề, nơi cả hai đội đều không còn nhiều cơ hội sửa chữa sai lầm. Họ sẽ phải chiến đấu hết mình cho tấm vé đi tiếp tại bảng F.

Gabon và Mozambique sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có vé đi tiếp.

Nhận định Gabon vs Mozambique

Trước khi Cúp bóng đá châu Phi diễn ra, Gabon đã trải qua 6 trận liên tiếp không thua trong 90 phút thi đấu chính thức, trong đó có 4 chiến thắng. Tuy nhiên, trận ra quân lại không diễn ra như mong đợi. Gabon đã phải nhận thất bại trước Cameroon trong một trận đấu mà họ không hề lép vế về mặt thế trận. Dẫu vậy, cơ hội sửa sai vẫn còn nguyên với Gabon khi đối thủ tiếp theo của họ là Mozambique – đội bóng đang rơi vào giai đoạn sa sút.

Đại diện Nam Phi không thắng trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có tới 3 thất bại. Phong độ nghèo nàn khiến Mozambique khó tránh khỏi việc bị đánh giá thấp hơn trong cuộc đối đầu sắp tới. Mambas đang sở hữu chuỗi 16 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại các vòng chung kết Cúp bóng đá châu Phi.

Kể từ lần đầu góp mặt tại giải đấu vào năm 1986, Mozambique vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng, và điều đó đang trở thành gánh nặng tâm lý không nhỏ cho thế hệ cầu thủ hiện tại. Trong một bảng đấu được đánh giá là không hề dễ thở, đoàn quân của HLV Chiquinho Conde hiểu rằng họ buộc phải giành điểm nếu muốn nuôi hy vọng làm nên lịch sử. Trận đấu với Gabon vì thế mang ý nghĩa then chốt, có thể quyết định sớm số phận của họ tại giải đấu.

Vấn đề lớn nhất của Mozambique nằm ở hàng phòng ngự. Việc để thủng lưới tới 8 bàn chỉ trong 4 trận gần nhất cho thấy hệ thống phòng ngự của họ đang tồn tại nhiều lỗ hổng. Nếu không cải thiện khả năng tổ chức và giữ cự ly đội hình, Mozambique rất dễ tiếp tục trả giá trước Gabon.

Nhìn tổng thể, Gabon rõ ràng đang nắm trong tay nhiều lợi thế hơn, từ phong độ, lịch sử đối đầu cho tới sự ổn định về lối chơi. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả hai đội đều rất khát điểm, cuộc so tài này hứa hẹn sẽ không đơn giản và có thể mang tới những diễn biến khó lường.

Phong độ, lịch sử đối đầu Gabon vs Mozambique

Gabon đã thi đấu 10 trận đấu trong năm 2025. Họ thắng 6 trận, hòa 2 và thua 2.

Trong khi Mozambique chỉ thắng 4/13 trận trong năm nay và phải nhận tới 7 thất bại.

Lịch sử đối đầu đứng về phía Gabon. Trong 4 lần chạm trán trước đây giữa hai đội, Gabon giành tới 3 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận.

Thông tin lực lượng Gabon vs Mozambique

Gabon có thể thiếu Poko do chấn thương.

Bên phía Mozambique, Nene và Nanani bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Gabon vs Mozambique

Gabon: Mbaba; Oyono, Manga, Ioucketou-Moussounda, Ekomie; Openda, Poko, Ndong, Averlant; Bocoum, Bouanga.

Mozambique: Siluane; Calila, Mexer, Mandava, Langa; Kambala; Catamo, Amade, Guima, Ratifo; Witi.

Dự đoán tỷ số Gabon 1-0 Mozambique