Chuyên gia Thái chỉ ra nguyên nhân tại sao Thai League không thể nghỉ như V.League

TPO - "Các đội tuyển quốc gia Thái Lan phải gánh chịu hậu quả và trở thành nạn nhân của một Thai League dễ bị tổn thương, bởi các câu lạc bộ không thể tự lực cánh sinh và sống phụ thuộc".

Một tuần sau thất bại ở trận chung kết SEA Games 33 trước U22 Việt Nam, người Thái vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trên tờ Prachachat Business, nhà báo kiêm bình luận viên thể thao nổi tiếng của Thái Lan, Ekkarach Kengtuktang đã chỉ ra những bất cập của bóng đá xứ chùa vàng dẫn đến trận thua "không thể chấp nhận được" của U22 Thái Lan.

"Đó chắc chắn là trận đấu gây thất vọng và đáng buồn nhất đối với người dân Thái Lan tại SEA Games 33, kỳ đại hội mà thể thao Thái Lan thống trị bảng tổng sắp huy chương nhưng bóng đá chỉ làm nên con số 0 tròn trĩnh, trong khi đặt chỉ tiêu 4 huy chương Vàng. Không ngạc nhiên khi Chủ tịch Hiệp hội bóng đá (FA Thái Lan) Madam Pang tránh mặt công chúng", Ekkarach viết.

Bằng cái nhìn khách quan, Ekkarach chỉ ra rằng thất bại của U22 Thái Lan "không phải vì thiếu may mắn". "Xét tổng thể, màn trình diễn của U22 Việt Nam tốt hơn nhiều, từ sự phối hợp đồng đội đến tinh thần và thể lực vượt trội. Những điểm mạnh của U22 Việt Nam chính là điểm yếu lớn nhất của U22 Thái Lan. Chúng ta không hề thua kém về kỹ năng, nhưng lại thiếu thể lực và sức mạnh", ông bình luận.

Trong bài viết trên Prachachat Business, Ekkarach cho rằng U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn khi tạm dừng giải quốc nội (V.League): "Khác với Thái Lan, giải Thai League vẫn tiếp tục, dẫn đến việc nhiều cầu thủ vừa thi đấu cho câu lạc bộ vừa đá cho đội tuyển. Họ trở nên kiệt sức, mệt mỏi và không đạt phong độ tốt nhất cho SEA Games".

Ông giải thích: "Lý do FA Thái Lan không thể tạm dừng giải đấu bởi các câu lạc bộ đang chi tiêu quá mức, khiến chi phí vận hành quá lớn. Họ trả lương cho cầu thủ hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu baht, trong khi chỉ thu được vài trăm baht từ tiền bán vé. Các CLB đang sống phụ thuộc vào tiền tài trợ và không thể tự lực cánh sinh. Thế nên bắt buộc các trận đấu phải diễn ra, nếu không sẽ không có thu nhập".

"Không nhận được sự hỗ trợ từ CLB, đội tuyển quốc gia phải gánh chịu hậu quả và trở thành nạn nhân. Khi Thai League đang rất dễ bị tổn thương, làm thế nào đội tuyển quốc gia có thể phát triển? Điều đáng sợ là tình trạng này sẽ tiếp diễn và không ai có thể giải quyết", Ekkarach cảm thán, "Cuối cùng, bóng đá Thái Lan quay về điểm xuất phát, đứng yên và không hề có một bước tiến nào".

Không chỉ Ekkarach, thời gian gần đây dư luận Thái Lan liên tục so sánh với Việt Nam về sự đầu tư, hỗ trợ các đội tuyển, từ việc tạm dừng giải quốc nội đến kế hoạch tập huấn dài ngày. Sau SEA Games 33, U23 Việt Nam lập tức lên đường sang Qatar nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia. Còn U23 Thái Lan chỉ mới công bố danh sách và tiếp tục thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng do các CLB không nhả người, mặc dù mục tiêu mà Bầy voi chiến đặt ra đầy tham vọng: ít nhất vào tứ kết.