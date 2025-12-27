Nhận định bóng đá Benin vs Botswana, 19h30 ngày 27/12: Chủ nhà lấy 3 điểm

TPO - Nhận định bóng đá trận Benin vs Botswana diễn ra vào lúc 19h30 ngày 27/12 ở lượt trận thứ hai vòng bảng cúp châu Phi 2025. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỉ số trận đấu. Benin dự báo sẽ giành 3 điểm trước đối thủ có vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng FIFA.

Giới chuyên môn dự đoán chiến thắng sẽ nghiêng về phía Benin trong cuộc đối đầu Botswana.

Phân tích phong độ Benin vs Botswana

Ở trận ra quân cúp châu Phi 2025, cả Benin và Botswana đều thất bại, đẩy cuộc đối đầu giữa đôi bên thành trận cầu sinh tử. Tuy nhiên qua những gì 2 đội thể hiện ở lượt ra quân, Benin đang được đánh giá cao hơn.

Cụ thể, Benin chỉ để thua 0-1 trước CHDC Congo. Điểm yếu của Benin là khả năng ghi bàn khi hàng tấn công gần như không tạo được cơ hội thực sự rõ rệt. Chính điều này dẫn tới việc Benin thua cả 2 trận trước đó khi gặp Nigeria và Burkina Faso.

Dù vậy, Benin vẫn được đánh giá cao hơn Botswana, không chỉ bởi có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA và lợi thế sân nhà. Phong độ của Botswana thậm chí còn tệ hơn khi để thua Senegal 0-3. Hàng phòng ngự chơi lỏng lẻo trong khi hệ thống tấn công của Botswana cũng thiếu hiệu quả. Botswana đã trải qua 3/5 trận gần nhất không ghi được bàn thắng.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gần nhất, Benin thắng 2 thua 3, trong đó thất bại nặng nhất 0-4 diễn ra trước Nigeria. Botswana trong khi đó thua 4/5 trận đấu và chỉ hoà trận duy nhất với tỷ số 2-2 trước Guinea.

Hai đội chưa từng gặp nhau trong lịch sử, khiến cho trận đấu hôm nay trở nên khó đoán về mặt diễn biến. Dự kiến, Botswana sẽ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, chủ nhà Benin sẽ vắng Andreas Hountondji.

Đội hình dự kiến Benin vs Botswana

Benin (4-2-3-1): Allagbe; Moumini, Verdon, Roche, Ouorou; D'Almeida, Imourane; Aloko, Dodo, Dossou; Tosin.

Botswana (4-1-4-1): Phoko; Velaphi, Gaolaolwe, Ditlhokwe, Johnson; Ditsele; Orebonye, Cooper, Mohutsiwa, Seakanyeng; Kebatho.

Dự đoán tỷ số: Benin 2-0 Botswana