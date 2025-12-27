Nhận định Nigeria vs Tunisia, 03h00 ngày 28/12: Đại bàng kiêu hãnh

TPO - Nhận định bóng đá Nigeria vs Tunisia, Cúp châu Phi 2025 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Không cần thắng quá đậm, Nigeria vẫn phát đi thông điệp rõ ràng về tham vọng của mình tại giải đấu. Sau khởi đầu nhiều cảm xúc, Đại bàng xanh bước vào thử thách tiếp theo với quyết tâm gia tăng sức nặng của ứng viên vô địch. Trong khi Tunisia sẵn sàng trở thành “liều thuốc thử” thực sự cho bản lĩnh của đội bóng Tây Phi.

Nigeria khởi đầu nhọc nhằn.

Nhận định Nigeria vs Tunisia

Nigeria đã có màn ra quân tương đối nhọc nhằn, dù trên thực tế “Đại bàng xanh” là đội hoàn toàn làm chủ thế trận. Việc phung phí tới 4 cơ hội ngon ăn khiến đội bóng của HLV Eric Chelle không thể sớm định đoạt trận đấu. Phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Lookman, Nigeria mới có thể rời sân với niềm vui chiến thắng.

Kết quả mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về mặt điểm số mà còn ở khía cạnh tinh thần. Trước khi bước vào giải đấu, “Đại bàng xanh” trải qua quãng thời gian đầy bất ổn khi bị loại đau đớn ở vòng play-off World Cup sau loạt luân lưu với CHDC Congo.

Nếu nhìn rộng hơn, phong độ của “Đại bàng xanh” trong thời gian gần đây vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Nigeria đã giành chiến thắng trong 6/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Với tham vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2013, Nigeria bước vào giải đấu năm nay với quyết tâm rất cao. Mục tiêu của “Đại bàng xanh” không chỉ dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng, mà còn là khẳng định vị thế ứng viên vô địch thông qua những chiến thắng thuyết phục.

Thành tích tại vòng bảng cũng đang ủng hộ tham vọng của Nigeria. “Đại bàng xanh” đã thắng 6 trong 7 trận gần nhất ở vòng bảng AFCON. Nếu cải thiện khả năng dứt điểm và tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra, Nigeria hoàn toàn có thể trở thành một trong những đội bóng đáng gờm nhất của giải.

Tunisia thắng tưng bừng trong ngày khai màn.

Ở phía đối diện, Tunisia cũng bước vào giải với nhiều kỳ vọng sau những lần khởi đầu đáng quên trong quá khứ. Chiến thắng trước Uganda ở trận gần nhất đã giúp họ chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng tại vòng bảng AFCON, đồng thời mang lại bầu không khí lạc quan hơn cho toàn đội.

Kết quả này giúp Tunisia cải thiện đáng kể thành tích so với hai kỳ AFCON gần nhất, đặc biệt là nỗi thất vọng năm 2023 khi họ đứng cuối bảng. Đáng chú ý, đội bóng Bắc Phi đang sở hữu thành tích đối đầu khá tốt trước Nigeria, khi chỉ thua 1 trong 8 lần gặp nhau gần đây.

Không những vậy, ký ức về chiến thắng 1-0 ở tứ kết AFCON 2021 vẫn còn nguyên giá trị, cho thấy Tunisia hoàn toàn có khả năng tiếp tục gây khó khăn cho Nigeria. Với chuỗi ba trận thắng liên tiếp hiện tại, đội bóng Bắc Phi bước vào cuộc đối đầu sắp tới với sự tự tin đáng kể và sẵn sàng hướng đến thêm một kết quả tích cực.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nigeria vs Tunisia

Nigeria mới chỉ nhận 1 thất bại sau 13 trận đấu trong năm 2025, giành 7 chiến thắng và hòa 5 trận.

Tunisia đạt thành tích thắng 11, hòa 3 và thua 2.

Hai đội gặp nhau 21 lần. Tunisia có thành tích đối đầu nhỉnh hơn với 7 chiến thắng, trong khi Nigeria thắng 6 lần. 8 trận đấu còn lại có kết quả bất phân thắng bại.

Thông tin lực lượng Nigeria vs Tunisia

Hai đội có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Nigeria vs Tunisia

Nigeria: Nwabali; Sanusi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel; Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Lookman; Osimhen, Adams.

Tunisia: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Sassi, Skhiri, Mejbri; Achouri, Mastouri, Saad.

Dự đoán tỷ số Nigeria 2-1 Tunisia