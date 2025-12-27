Nhận định Liverpool vs Wolves, 22h00 ngày 27/12: Hủy diệt bầy sói

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Wolves, vòng 18 Ngoại hạng Anh, lúc 22h00 ngày 27/12 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Trở lại Ngoại hạng Anh sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, Liverpool có cơ hội lớn để nối tiếp mạch bất bại và củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Nhận định trước trận Liverpool vs Wolves

Liverpool đang có phong độ ổn định khi bất bại 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa ở Ngoại hạng Anh. Sau giai đoạn khởi đầu mùa giải nhiều biến động, ánh sáng đã trở lại với The Kop. Đêm nay, trước một Wolves đang xếp bét bảng, Liverpool có quá nhiều lợi thế để hướng đến 3 điểm trọn vẹn.

Bên kia chiến tuyến, Wolves thể hiện bộ mặt đáng thất vọng. “Bầy Sói” hiện tại đứng ở đáy bảng với chỉ 2 điểm từ 17 vòng, ghi ít bàn nhất giải và đã thua tới 10 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh 2025/26. Với thành tích như vậy, Wolves đã lập kỷ lục buồn khi họ là đội có khởi đầu tệ hại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Trận đấu trên sân Anfield tối nay được dự đoán có nhiều bàn thắng. Hàng thủ Wolves đã để thủng lưới đến 37 bàn sau 17 trận, một con số hơn cả thảm họa. Ngược lại, hàng công Liverpool đã ghi 28 bàn và nằm trong nhóm các đội tấn công mạnh ở Ngoại hạng Anh 2025/26.

Một trận thắng trước Wolves sẽ giúp Liverpool đòi lại vị trí thứ 5 của Liverpool. Vòng này, Chelsea đụng độ Aston Villa và đây là cơ hội để "The Kop" rút ngắn cách biệt với 2 đội xếp trên.

Phong độ, thành tích đối đầu Liverpool vs Wolves

5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội chủ sân Anfield giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Ngược lại, Wolves trải qua chuỗi phong độ đáng báo động khi toàn thua ở 5 trận gần nhất. Thứ đáng ngại nhất với Wolves là niềm tin đã cạn kiệt và các cầu thủ của họ dường như đã buông lỏng mục tiêu trụ hạng.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng mạnh về phía Liverpool. Tính trên mọi đấu trường chính thức, hai CLB đã gặp nhau hơn 118 lần, Liverpool thắng 63, Wolves thắng 37 và hai đội hòa 18 trận. 5 trận gần nhất 2 CLB gặp nhau, Liverpool toàn thắng.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Wolves

Liverpool bước vào trận đấu với nhiều thiếu vắng quan trọng. Alexander Isak chấn thương mắt cá và phải nghỉ khoảng hai tháng, Dominik Szoboszlai bị treo giò, trong khi Mohamed Salah vắng mặt do tham dự AFCON. Wataru Endo, Joe Gomez và Giovanni Leoni tiếp tục không thể thi đấu. Ở chiều ngược lại, Cody Gakpo có khả năng trở lại sau chấn thương cơ, còn Conor Bradley bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Phía Wolves cũng chịu tổn thất lực lượng khi Toti Gomes, Rodrigo Gomes, Jean-Ricner Bellegarde, Marshall Munetsi, Daniel Bentley và Leon Chiwome vắng mặt vì chấn thương, trong khi Emmanuel Agbadou và Tawanda Chirewa làm nhiệm vụ quốc tế.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Wolves.