Những việc phải làm ngay để điền kinh Việt Nam vươn xa

TPO - Trong Lễ tuyên dương và khen thưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 33, bên cạnh ghi nhận về thành tích đạt được, nhiều vấn đề cũng được chỉ ra bên cạnh những biện pháp khắc phục được đề xuất.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam nhấn mạnh, bên cạnh thành công, đội điền kinh phải nhìn thẳng vào thất bại và những điều chưa đạt được.

Tại buổi lễ diễn ra chiều 26/12 tại trụ sở Cục Thể dục Thể thao Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, các đơn vị quản lý thể thao, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ghi nhận, biểu dương thành tích mà đội tuyển điền kinh Việt Nam giành được tại SEA Games 33.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt tiết lộ về cuộc họp được tổ chức ngay sau SEA Games 33 với sự tham gia của các giám đốc trung tâm huấn luyện, huấn luyện viên và đội ngũ chuyên môn, nhằm mổ xẻ, phân tích những thành công cũng như thất bại.

"Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đạt chỉ tiêu về số huy chương Vàng đề ra, nhưng cần thừa nhận, cũng có tới 3 đến 4 nội dung để tuột huy chương Vàng", ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nêu rõ, "Chúng ta phải nhìn thẳng vào thất bại, những cái đáng tiếc, chưa đạt được, tìm ra nguyên nhân và đề ra phương án khắc phục, tránh lặp lại mới có thể thành công trong tương lai".

Ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thẳng thắn thừa nhận có nhiều nội dung đội tuyển điền kinh "lẽ ra phải làm tốt hơn".

Đồng quan điểm với Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thẳng thắn thừa nhận có nhiều nội dung đội tuyển điền kinh "lẽ ra phải làm tốt hơn", "với một số nội dung có thể chuyển từ Bạc sang Vàng nếu quyết tâm hơn, có đấu pháp hợp lý hơn".

"Sau đây, điền kinh Việt Nam cần nghiên cứu, phân tích khả năng từng vận động viên, mạnh dạn trẻ hóa lực lượng, đầu tư chuyên biệt cho những vận động viên có khả năng giành thành tích cao, qua đó hướng tới thành tích tốt hơn tại các kỳ SEA Games tới cũng như đấu trường châu lục và Olympic", ông Hoàng Vệ Dũng chia sẻ.

Cũng trong buổi lễ, ông Nguyễn Đức Nguyên, lãnh đội đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 cho biết, trước Đại hội, đội tuyển đăng ký mục tiêu giành từ 12 đến 14 huy chương Vàng. Khi đại hội khép lại, đội giành được 35 huy chương (12 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng), chiếm 13,8% tổng số huy chương Vàng của Đoàn thể thao Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Nguyên, lãnh đội đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 đề ra những biện pháp để điền kinh phát triển trong tương lai.

"Việc chỉ giành được 12 huy chương Vàng xuất phát từ nhiều lý do, ví dụ như một số vận động viên không vượt qua được áp lực tâm lý hoặc gặp chấn thương bất ngờ. Trong thời gian tới, điền kinh Việt Nam cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời áp dụng chuẩn đầu vào trong tuyển chọn vận động viên, phải dựa trên phân tích bằng công nghệ, không phải theo cảm tính.

Ngoài ra, nên khai thác nguồn lực từ bên ngoài, với những vận động viên có gốc gác Việt Nam sinh ra ở nước ngoài, cũng như sẵn sàng chia tay với những vận động viên lớn tuổi, suy giảm thể lực và khát vọng cống hiến", ông Nguyễn Đức Nguyên nhấn mạnh.