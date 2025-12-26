Nhận định Ai Cập vs Nam Phi, 22h00 ngày 26/12: Thử thách thực sự cho 'Pharaoh'

TPO - Nhận định bóng đá Ai Cập vs Nam Phi, vòng bảng Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), lúc 22h00 ngày 26/12. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau những chiến thắng ở trận mở màn, Ai Cập và Nam Phi sẽ đối đầu tại Stade Adrar, trong trận đấu nhiều khả năng định đoạt ngôi đầu bảng B.

Nhận định trước trận đấu

HLV Hossam Hassan đã lên tiếng hứa hẹn về một diện mạo cải thiện của đội tuyển Ai Cập sau trận ra quân đầy nhọc nhằn trước Zimbabwe tại AFCON.

Được đánh giá vượt trội, đội bóng từng 7 lần vô địch châu Phi bất ngờ để đối thủ vươn lên dẫn bàn trong hiệp một và rơi vào thế bế tắc kéo dài. Chỉ khoảnh khắc ngẫu hứng của Omar Marmoush mới giúp Ai Cập tìm được bàn gỡ, trước khi Mohamed Salah tỏa sáng ở phút bù giờ hiệp hai, mang về chiến thắng nghẹt thở.

Bàn thắng đó không chỉ giải tỏa áp lực mà còn đưa Salah đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Ai Cập đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ AFCON khác nhau. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến “Những Pharaoh” hiểu rằng họ cần chơi tốt hơn rất nhiều khi đối đầu Nam Phi vào tối nay.

Thống kê không đứng về phía đại diện Bắc Phi: Ai Cập chưa từng đánh bại Nam Phi kể từ tháng 11/2006. Ở lần chạm trán gần nhất tại một giải đấu chính thức, Nam Phi từng gây sốc khi đánh bại Ai Cập 1-0 ngay trên sân Cairo tại AFCON 2019. Đó là lời cảnh báo rõ ràng cho bất kỳ sự chủ quan nào.

Trong khi đó, Nam Phi bước vào trận đấu này với sự tự tin nhất định. Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Hugo Broos, người từng cùng Cameroon đánh bại chính Ai Cập để vô địch AFCON 2017, Nam Phi cho thấy dấu hiệu tiến bộ rõ rệt.

Ở trận mở màn, Nam Phi vượt qua Angola trong một thế trận không hề dễ dàng. Sau khi Oswin Appollis mở tỷ số, đội bóng áo vàng để đối thủ gỡ hòa ở phút 35. Phải đến phút 79, tiền đạo Lyle Foster mới ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng quan trọng.

Pha lập công này giúp Foster tái lập cột mốc đáng nhớ của Phil Masinga, trở thành cầu thủ Nam Phi thứ hai ghi bàn tại AFCON trong khi đang thi đấu cho một CLB Premier League, sau Masinga năm 1996.

Dẫu vậy, mọi thống kê sẽ trở nên vô nghĩa nếu Nam Phi không duy trì được sự tập trung trước Ai Cập. Một chiến thắng trước “ông lớn” của bóng đá châu Phi không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn có thể giúp Nam Phi sớm giành vé vào vòng 1/8, đồng thời tạo nên bước ngoặt lớn tại bảng đấu.

Thông tin lực lượng

Dù chưa để lại nhiều dấu ấn trong trận ra quân gặp Zimbabwe, Trezeguet – ngôi sao của Ai Cập ở vòng loại AFCON – nhiều khả năng vẫn được HLV Hossam Hassan tin tưởng xếp đá chính nhờ kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh.

Tâm điểm của đội hình Ai Cập tiếp tục là Mohamed Salah. Ngôi sao thuộc biên chế Liverpool đã gạt sang một bên những khó khăn ở cấp CLB để tỏa sáng đúng lúc, với bàn thắng quyết định mang về chiến thắng ở phút bù giờ trận mở màn.

Ở hàng thủ, Mohamed Hamdi rời sân ở trận trước với dấu hiệu chấn thương và vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trong trường hợp hậu vệ trái này không kịp bình phục, Ahmed Fatouh được xem là phương án thay thế phù hợp.

Bên kia chiến tuyến, Nam Phi không gặp tổn thất lực lượng đáng kể sau chiến thắng trước Angola. HLV Hugo Broos nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát nhằm duy trì sự ổn định.

Trên hàng công, Lyle Foster là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền đạo đang khoác áo Burnley vừa ghi bàn vừa kiến tạo, qua đó chấm dứt chuỗi hai tháng không ghi bàn ở cả CLB lẫn ĐTQG, và đặt mục tiêu tiếp tục tạo dấu ấn trước Ai Cập.

Ngoài ra, Teboho Mokoena cũng là mối đe dọa thường trực với những cú sút xa uy lực, hứa hẹn sẽ buộc hàng phòng ngự Ai Cập phải đặc biệt dè chừng trong cuộc so tài tại Stade Adrar.