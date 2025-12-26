Nhận định Morocco vs Mali, 3h00 ngày 27/12: Khó có bất ngờ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá Morocco vs Mali, vòng bảng CAN 2025, lúc 3h00 ngày 27/12 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Với lực lượng mạnh hơn, Morocco được dự đoán sẽ tiếp tục có chiến thắng tại CAN 2025 trước Mali.

morocco.jpg

Nhận định trước trận Morocco vs Mali

Morocco khởi đầu chiến dịch CAN 2025 bằng chiến thắng 2-0 trước Comoros, dù màn trình diễn chưa thực sự bùng nổ. Đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trong hiệp một, thậm chí còn đá hỏng phạt đền, nhưng sự khác biệt về đẳng cấp được thể hiện sau giờ nghỉ với các pha lập công của Brahim Diaz và Ayoub El Kaabi.

Chiến thắng này giúp Morocco kéo dài chuỗi 18 trận bất bại liên tiếp. Với vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, Morocco cần tiếp tục thị uy sức mạnh trước Mali với một chiến thắng để sớm đặt một chân vào vòng knock-out, đồng thời giảm áp lực ở lượt trận cuối vòng bảng.

Phía đối diện, Mali chỉ có được 1 điểm ở trận ra quân sau trận hòa 1-1 trước Zambia. Dù là đội mở tỷ số và chơi không tệ, Mali vẫn đánh rơi chiến thắng khi để đối thủ gỡ hòa ở những phút bù giờ.

Mali đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 4 trận bất bại. Song, vấn đề lớn của họ nằm ở thành tích sân khách, khi chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất. Trước một Morocco chơi kỷ luật, giàu tốc độ và có chiều sâu đội hình tốt, Mali sẽ chấp nhận chơi trong thế cửa dưới và chờ đợi vào những miếng đánh bất ngờ.

Theo đánh giá từ các chuyên gia, Morocco với lợi thế sân nhà sẽ chủ động kiểm soát thế trận, trong khi Mali nhiều khả năng chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, trước sức ép liên tục và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, đội chủ nhà được dự đoán sẽ giành trọn 3 điểm, dù không dễ dàng.

Phong độ, thành tích đối đầu Morocco vs Mali

Lịch sử đang đứng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Trong 20 lần chạm trán trước đây, Morocco thắng 9 trận, hòa 5 và chỉ thua 6, ghi tới 36 bàn, trong khi Mali chỉ có 14 lần lập công. Đáng chú ý, trong 4 lần đối đầu gần nhất, Mali không thắng, thua 3 trận và tịt ngòi ở 3 trận.

Ở lần gặp nhau duy nhất tại African Cup of Nations, Morocco từng đánh bại Mali với tỷ số đậm 4-0 tại bán kết CAN 2004. Thậm chí, chiến thắng gần nhất của Mali trước Morocco đã diễn ra từ năm 2006.

Thông tin lực lượng Morocco vs Mali

Morocco có thể không có sự phục vụ của Romain Saiss, trong khi khả năng ra sân của Achraf Hakimi vẫn còn bỏ ngỏ. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn sở hữu hàng công chất lượng với nhiều phương án tấn công khác nhau. Mali trông chờ vào sự trở lại của Yves Bissouma. Bissouma là vị trí quan trọng bậc nhất đội hình Mali, là chỗ dựa để tuyến giữa của họ cầm được bóng và tạo ra thế trận tốt.

Đội hình dự kiến:

Morocco: Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Amrabat, Ounahi, Saibari; Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi, El Aynaoui.

Mali: Diarra; Coulibaly, Diaby, Fofana, Dante; Sangare, Dieng, Bissouma; Sinayoko, Doumbia, E. B. Toure.

Đội hình dự kiến:

Hương Ly
