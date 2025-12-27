Nhận định Arsenal vs Brighton, 22h00 ngày 27/12: Bảo vệ ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Brighton, vòng 18 Ngoại hạng Anh lúc 22h00 ngày 27/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Arsenal và Brighton. Một lần nữa, Arsenal bước qua Giáng sinh với ngôi đầu bảng và họ đang quyết tâm thay đổi “số phận” so với các mùa giải trước.

Nhận định Arsenal vs Brighton

Trong 3 mùa giải gần nhất, Arsenal có đến 2 mùa dẫn đầu Ngoại hạng Anh ở dịp Giáng sinh nhưng lại về nhì khi hạ màn. Pháo thủ không muốn lặp lại kịch bản này trong bối cảnh lần cuối cùng họ lên ngôi đã cách đây 22 năm.

Trước vòng 18, Arsenal đang đứng đầu bảng nhưng khoảng cách giữa họ và Man City chỉ còn lại 2 điểm. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh tiếp tục dày đặc trong suốt kỳ nghỉ lễ, và Arsenal hy vọng ít nhất sẽ giữ vững vị trí đầu bảng khi đối đầu với Brighton tại Emirates vào thứ Bảy, mở đầu cho chuỗi trận khó khăn sắp tới.

Sau thất bại 1-2 vào phút bù giờ trên sân Aston Villa vào ngày 6/12, Arsenal đã đứng dậy mạnh mẽ với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Hiện tại, họ đã vào bán kết Carabao Cup và giành vé sớm vào vòng 1/8 Champions League. Đây là thời điểm mà Pháo thủ có thể dồn toàn lực vào bảo vệ ngôi đầu Ngoại hạng Anh và chờ đợi Man City hụt hơi.

Tiếp đón Brighton là cơ hội tốt để Arsenal kéo dài chuỗi trận thăng hoa. “Chim mòng biển” không thắng 4 trận gần nhất (hòa 2, thua 2) và đánh mất khả năng tạo áp lực lên đối thủ. Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler vừa bị Sunderland cầm hòa 0-0 cho dù “Mèo đen” mất nhiều trụ cột vì CAN 2025.

Trận hòa với Sunderland là lần thứ 12 trong 17 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này mà Brighton không ghi được bàn thắng nào trong hiệp một; không đội nào có thông số tệ hơn mùa này, và Arsenal - sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu - sẽ xem đây là một lý do nữa để tự tin hơn.

Dù vậy, Arsenal cũng cần nhớ rằng Brighton là đối thủ khá “kỵ giơ” với họ. Trên sân nhà, Pháo thủ chỉ thắng 3 trong 8 lần tiếp đón Brighton (38%) ở Ngoại hạng Anh. Họ chỉ có tỷ lệ thắng thấp hơn khi đối đầu với Wimbledon (25%) và Liverpool (36%) trong số các đội mà họ đã gặp ít nhất 5 lần.

HLV Mikel Arteta nhiều khả năng sẽ xoay vòng đội hình do có ít ngày nghỉ hơn Brighton. Với lịch thi đấu dày đặc phía trước, HLV người Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ đưa ra nhiều lựa chọn gây bất ngờ. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của Pháo thủ và khiến họ gặp nhiều khó khăn hơn trước Brighton.

Trong bối cảnh đó, không bất ngờ nếu Arsenal tiếp tục duy trì lối chơi thực dụng trong thời gian gần đây. Họ sẽ không hướng đến chiến thắng đậm đà hay đẹp mắt trước Brighton, cho dù đây là thời điểm lễ hội trong năm. Thay vào đó, HLV Mikel Arteta sẽ yêu cầu các học trò thắng đơn giản nhất. Họ sẵn sàng lùi về phòng ngự ngay khi có bàn thắng dẫn trước. Với sức mạnh phòng thủ đã được kiểm chứng, Arsenal có lý do để lựa chọn chiến thuật này, qua đó hướng đến các trận đấu tiếp theo.

