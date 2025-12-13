Nhận định Arsenal vs Wolves, 03h00 ngày 14/12: Trút giận lên Bầy sói

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Wolves, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chưa hết buồn bởi thất bại trước Aston Villa, Arsenal trở về sân nhà với quyết tâm trút giận lên đội cuối bảng Wolves ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Nhận định trước trận đấu Arsenal vs Wolves

Arsenal đang thi đấu phập phù tại Ngoại hạng Anh. 3 vòng đấu liên tiếp, họ giành được 4 trên tổng số 9 điểm: Hòa 1-1 với Chelsea tại Stamford Bridge, thắng Brentford 2-0; thua 1-2 trước Aston Villa.

Đáng nói là thất bại trước Aston Villa, khiến khoảng cách giữa ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh của Pháo thủ với đội xếp thứ hai Manchester City bị thu hẹp xuống còn 2 điểm.

Điểm sáng thực sự của Arsenal chính là ở Champions League. Đội bóng của Mikel Arteta vẫn là cái tên duy nhất duy trì thành tích toàn thắng sau 6 vòng đấu. Trong trận đấu sân khách gần nhất, họ đã đè bẹp Club Brugge với tỷ số 3-0. Mặc dù tỷ lệ kiểm soát bóng gần như ngang nhau (51% so với 49%) và số cú sút cũng tương đương (20 so với 18), nhưng Arsenal đã vượt trội hơn hẳn so với đội bóng Bỉ về chất lượng các pha dàn xếp.

Tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, Pháo thủ đang dẫn đầu bảng với khoảng cách 3 điểm so với đội xếp thứ hai Bayern Munich. Và họ muốn mang sự tự tin ấy trở lại Ngoại hạng Anh.

Hàng thủ Wolves hứa hẹn sẽ tan tác trước Arsenal

Phong độ, lịch sử đối đầu Arsenal vs Wolves

Rất thuận lợi cho Arsenal khi ở vòng 16 Ngoại hạng Anh họ tiếp đội cuối bảng Wolves. Lúc này giữa biệt danh Bầy sói và phong độ thực tế của Wolves không hề tương xứng. HLV Rob Edwards tiếp quản Wolves được 4 trận, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả tích cực. Wolves đang đứng cuối bảng với 9 trận thua liên tiếp.

Tất cả các trận đấu dưới thời HLV Rob Edwards đều kết thúc bằng thất bại. Khoảng cách giữa Wolves với vị trí áp chót tại Premier League không bị nới rộng (8 điểm), nhưng hiệu số bàn thắng bại của họ tiếp tục sụt giảm thê thảm (-25 so với -14 của Burnley ).

Cuối tuần trước, Wolves cuối cùng cũng ghi được bàn thắng đầu tiên dưới thời HLV Rob Edwards. Tại vòng 15 Ngoại hạng Anh, Wolves tiếp đón Man United và kết thúc hiệp một với tỷ số hòa 1-1. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, đội khách đã giành chiến thắng vang dội 4-1. Sự áp đảo hoàn toàn của Quỷ đỏ cũng được phản ánh qua các số liệu thống kê: cầm bóng 64% so với 36%; 27 so với 8 về số cú sút.

Một MU thất thường còn áp đảo Wolves như thế, xem ra Arsenal trên đỉnh bảng sẽ khiến Bầy sói gặp cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn.