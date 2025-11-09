Man City vùi dập Liverpool 3 bàn không gỡ

TPO - Thi đấu bế tắc, Liverpool bị Man City vùi dập 3-0 và rơi xuống vị trí thứ 8 tại Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm.

foul HẾT GIỜ! Man City 3-0 Liverpool Cú sốc nhẹ đã diễn ra tại Etihad khi Man City vùi dập Liverpool 3 bàn không gỡ. Chiến thắng này giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm. Trong khi đó, Liverpool rơi xuống thứ 8 với 18 điểm, kém Pháo thủ đến 8 điểm. time Hiệp 2 chỉ có 3 phút bù giờ report Liverpool hoàn toàn bế tắc 88': Cho dù Man City không lùi sâu tử thủ ở những phút cuối, nhưng Liverpool vẫn rơi vào bế tắc. substitution Chiesa vào sân 83': HLV Slot dùng 2 sự thay đổi người cuối cùng. Gomez và Chiesa vào sân thay Bradley và Wirtz. Như vậy, Isak sẽ không ra sân ở trận này. report KHÔNG VÀO! Salah bỏ lỡ cơ hội 80': Salah có cơ hội hiếm thấy ở trận này, nhưng anh sút bóng chệch cột dọc Man City trong gang tấc. substitution Doku rời sân 74': Cầu thủ hay nhất của Man City ở trận này, Doku rời sân - nhường chỗ cho Marmoush. report Liverpool vẫn chưa lần nào dứt điểm trúng đích 70': Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Liverpool vẫn chưa có pha dứt điểm trúng đích nào. Lần duy nhất họ làm được và ghi bàn thì Van Dijk rơi vào thế việt vị. goal VÀO! Doku lập siêu phẩm, 3-0 cho Man City 63': Man City phản công nhanh, O'Reilly chuyền bóng cho Doku ở trước vòng cấm Liverpool. Ngôi sao người Bỉ bất ngờ ngoặt bóng và sút bóng vòng cung khiến thủ môn đội khách không thể cản phá. Một bàn thắng quá đẹp của Doku. 3-0 cho Man City. substitution Man City và Liverpool thay người 56': Liverpool thay người, Kerkez và Gakpo vào sân thay Robertson và Ekitike. Trước đó, Man City tung Savinho vào thay Cherki. yellow Bradley nhận thẻ vàng 52': Trận đấu đang rất nóng. Đến lượt Bradley của Liverpool nhận thẻ vàng. report Szoboszlai nỗ lực không thành 49': Szoboszlai cố gắng độc diễn nhưng không kịp dứt điểm. Một hậu vệ Man City đã ập vào phá bóng và chịu quả phạt góc. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: Man City 2-0 Liverpool Man City hoàn toàn lấn lướt Liverpool trong hiệp 1 và xứng đáng dẫn trước 2-0. Cho dù Mamardashvili xuất sắc cản phá cú đá 11m sớm của Haaland, nhưng anh không thể làm gì trước các pha dứt điểm của chính tiền đạo này và Nico sau đó. goal VÀO! Nico nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City 45+2': Từ tình huống đá phạt góc của Man City, bóng đến chân Nico. Tiền vệ này sút xa cực mạnh, bóng chạm chân Van Dijk đổi hướng khiến thủ môn Liverpool bó tay chịu thua. 2-0 cho Man City. time Hiệp 1 có 7 phút bù giờ Hiệp 1 có hai tình huống VAR can thiệp khiến thời gian bù giờ kéo dài. yellow Silva nhận thẻ vàng 41': Bernardo Silva nhận thẻ vàng vì phạm lỗi nguy hiểm. Đây là thẻ vàng thứ 3 của trận đấu. var VAR! Van Dijk ghi bàn nhưng bị hủy bỏ 39': Liverpool phối hợp đá phạt góc. Salah tạt bóng chính xác cho Van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Man City. Tuy nhiên, tổ VAR xác định trung vệ người Hà Lan đã việt vị và hủy bỏ bàn thắng của đội khách. yellow Mac Allister nhận thẻ vàng 36': Đến lượt tiền vệ của Liverpool nhận thẻ vàng. goal VÀO! Haaland mở tỷ số cho Man City! 29': Từ pha tạt bóng của Nunes bên cánh phải Man City, Haaland đánh đầu lái bóng về góc xa ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Thủ môn Liverpool chỉ biết chôn chân đứng nhìn. 1-0 cho Man City. yellow Nico nhận thẻ vàng 27': Tiền vệ Man City, Nico nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Wirtz. report O'Reilly nằm sân 21': Hậu vệ cánh trái của Man City, O'Reilly nằm sân đau đớn. Tuy nhiên, anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau khi được bác sĩ chăm sóc. report KHÔNG VÀO! Cherki bỏ lỡ cơ hội 18': Tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm Liverpool, Cherki có cơ hội sút bồi khi bóng bật ra, nhưng anh vẫn không thắng được Mamardashvili. report KHÔNG VÀO! Mamardashvili cản thành công 11m 13': Mamardashvili xuất sắc cản phá cú sút chìm của Haaland từ chấm 11m, qua đó tự mình lập công chuộc tội. Tỷ số vẫn chưa được mở. penalty PHẠT ĐỀN cho Man City 12': Thủ môn Liverpool phạm lỗi với Doku trong vòng cấm. Sau khi tham khảo tổ VAR và xem lại video quay chậm, trọng tài Chris Kavanagh quyết định thổi phạt đền cho Man City. report Salah nỗ lực không thành 8': Liverpool phản công nhanh bên cánh phải, Salah khống chế được bóng để thoát xuống, nhưng hậu vệ Man City kịp băng về ngăn cản khiến số 11 không thể dứt điểm thành công. report Liverpool nhập cuộc thận trọng Thi đấu tại Etihad, Liverpool nhập cuộc rất thận trọng. Đội bóng áo đỏ lùi sâu phòng ngự ở những phút đầu tiên và cố gắng áp sát nhanh với đối thủ. start Trận đấu bắt đầu report Pep Guardiola đánh dấu trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp HLV Trận đại chiến với Liverpool hôm nay có ý nghĩa đặc biệt với cá nhân HLV Pep Guardiola. Đó là trận thứ 1000 trong sự nghiệp cầm quân của HLV 54 tuổi người Tây Ban Nha. Tính đến nay, ông chỉ dẫn dắt 3 CLB là Barcelona, Bayern và Man City, nhưng giành tổng cộng 39 danh hiệu lớn nhỏ. report 'Bom tấn' Isak ngồi dự bị Cầu thủ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh, Isak trở lại sau 4 trận vắng mặt vì chấn thương. Dù vậy, anh chỉ ngồi dự bị ở trận này. report Đội hình xuất phát Man City vs Liverpool

Trận đại chiến giữa Manchester City và Liverpool tại vòng 11 Premier League mùa 2025-26 không chỉ mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch mà còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn chiến thuật, tinh thần và lịch sử giữa hai đội.

Manchester City bước vào trận này với tư cách chủ nhà, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola đang chuẩn bị cho trận thứ 1.000 cầm quân trong sự nghiệp. Chính HLV này bản thân cũng mô tả Liverpool là “đối thủ lý tưởng” để đánh dấu cột mốc ấy.

City hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, và rõ ràng họ muốn thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu, đồng thời vượt qua Liverpool để khẳng định vị thế của mình. Ngược lại, Liverpool dưới quyền Arne Slot sau một giai đoạn khủng hoảng đang dần hồi phục: họ đã có chiến thắng quan trọng trước Real Madrid ở Champions League, và tinh thần đang lên cao trước khi hành quân đến Etihad.

Về mặt nhân sự, dù Man City không còn duy trì sự ổn định tuyệt đối như những mùa trước (liên quan đến chấn thương và xoay tua), họ vẫn sở hữu những cá nhân quyết định: Erling Haaland đang đạt phong độ tốt, tạo ra áp lực liên tục, trong khi các tuyến hỗ trợ như trung lộ và cánh đều có độ cơ động và sáng tạo cao. Ở chiều ngược lại, Liverpool nhiều khả năng vẫn phải dụng chiến thuật phòng ngự – phản công và tận dụng những sai lầm phía chủ nhà để gây bất ngờ. Tuy nhiên, việc kiểm soát thế trận khi phải chơi trên sân đối thủ luôn là bài toán khó với họ.

Trận đấu này có thể diễn ra với nhịp độ cao từ đầu, nhưng không hẳn là trận “mưa bàn thắng” vì cả hai đội đều hiểu mức độ quan trọng của điểm số.