Hơn 10.000 vận động viên chinh phục Trang An Marathon 2025

PV

Ngày 09/11 tại Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình, hơn 10.000 vận động viên đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước và hơn 15 quốc gia trên thế giới đã tham gia giải chạy thường niên Trang An Marathon 2025. 

3ea79aed9afd16a34fec78.jpg

Trang An Marathon 2025, sự kiện do VRace phối hợp cùng Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức, đã trở thành hoạt động thể thao thường niên lớn nhất trong năm của tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, lan tỏa tinh thần sống khỏe – sống xanh và quảng bá hình ảnh vùng Di sản kép Thế giới Tràng An.

Ở mùa thứ 5, giải chào đón hơn 10.000 vận động viên tham gia chạy ở 4 cung đường của 4 cự ly, gồm 42km, 21km và 10km - khám phá vùng đất di sản, 5km - trải nghiệm đường chạy di sản.

Kết quả, vận động viên Hồ Quang Bình xuất sắc cán đích đầu tiên ở cự ly 42km nam với thời gian 2 giờ 38 phút 38 giây, vượt qua chân chạy quốc tế Kipchumba Kimutai (2 giờ 39 phút 21 giây) và Nguyễn Mai Trung (2 phút 40 phút 54 giây). Với nội dung 42km nữ, Phạm Thị Mỹ Duyên giành chiến thắng với thành tích 3 giờ 13 phút 37 giây, hơn người về nhì Hoàng Hương Thùy đúng 1 giây.

Không chỉ là một giải chạy, Trang An Marathon 2025 còn là lễ hội thể thao – du lịch quy mô lớn, thu hút khoảng 30.000 lượt vận động viên, người thân và du khách đến Ninh Bình dịp cuối năm, tạo hiệu ứng tích cực cho định hướng phát triển du lịch thể thao bền vững và góp phần định vị Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch thể thao xanh và bền vững trong tương lai.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết: “Trang An Marathon không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là cầu nối văn hóa – nơi mỗi sải bước trên cung đường Di sản là hành trình chinh phục giới hạn bản thân và lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam. Đây cũng là hoạt động quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch thể thao tại Ninh Bình, góp phần đưa hình ảnh Di sản kép Tràng An đến gần hơn với bạn bè quốc tế".

PV
#Sự kiện chạy marathon quốc tế #Phát triển du lịch thể thao bền vững #Lan tỏa văn hóa và thiên nhiên #Thể thao và quảng bá du lịch Ninh Bình #Thành tích và kết quả marathon 2025 #Hoạt động thể thao cộng đồng và du lịch #Chiến lược phát triển du lịch thể thao xanh #Sự kiện thể thao lớn trong nước #Thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe #Nỗ lực quảng bá di sản Tràng An

