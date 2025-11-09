Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Hà Thế Anh thua chóng vánh võ sĩ Trung Quốc tại Lion Championship 28

Trọng Đạt
TPO - Trận đấu tâm điểm tại Lion Championship 28 khép lại ngay trong hiệp 1, khi võ sĩ Hà Thế Anh gục ngã đáng tiếc trước đối thủ Zhou Luo (Châu La) đến từ Trung Quốc trong đêm thi đấu 8/11 tại Phú Quốc.

1.jpg

Lion Championship 28, sự kiện MMA tại đảo ngọc Phú Quốc, An Giang tối ngày 8/11 đã kết thúc với những diễn biến vô cùng bất ngờ.

Bốn trận đấu đầu tiên khép lại đều bằng những pha knock-out kỹ thuật, chiến thắng đã gọi tên các võ sĩ Nguyễn Thành Thoan (vs. Huỳnh Ngọc Tín), Đỗ Phúc Hậu (vs. Phạm Anh Đức), Lê Minh Hoàng (vs. Đinh Chí Công) và Chayut Rojanakat (Thái Lan, vs. Gleb Ovcharov - Nga).

Tất cả sự chú ý tiếp tục đổ dồn vào hai trận đấu cuối cùng. Ở trận đấu tâm điểm, võ sĩ Hà Thế Anh (Raptor MMA) đối mặt đại diện tới từ Trung Quốc Zhou Luo (Châu La). Trận đấu bắt đầu với những đá thấp từ đại diện Việt Nam, phần nào khiến Châu La khó tiếp cận để phát huy sở trường khóa siết.

Trong một pha đá cao trượt chân, Châu La ngã xuống sàn tạo cơ hội cho Hà Thế Anh áp sát. Tưởng chừng lợi thế nghiêng về đại diện Raptor MMA, Châu La có pha cài chân khiến Hà Thế Anh mất thế, ngay lập tức đưa trận đấu vào thế áp sát.

Cú quật cực mạnh giúp Châu La có lợi thế kiểm soát mặt sàn, bám lưng đối thủ. Pha siết cổ từ phía sau (rear-naked choke) cực nhanh được tung ra khiến Hà Thế Anh đập tay xin dừng trận đấu. Chiến thắng cho Châu La ngay trong hiệp 1.

2.jpg
3.jpg
Hà Thế Anh thua võ sĩ Trung Quốc ngay trong hiệp 1

Nếu các trận đấu theo thể thức MMA Pro đều kết thúc khá chóng vánh, thì bất ngờ lại thuộc về trận "song đấu" MMA Duo. Từ những phút đầu, Claudio Cautinho (Brazil) và Nguyễn Nguyên Chương từ CLB C88 Martial Arts & Yoga Fitness đã có lợi thế bằng những pha khóa siết đối thủ.

Tuy nhiên, sự chống trả mạnh mẽ của bộ đôi Thẩm Long - Sa Mã Dĩ Cách (Trung Quốc) khiến màn đối đầu phải đi tới tận những phút cuối cùng. Những pha phản công khi đánh đứng của Sa Mã Dĩ Cách cũng khiến cho Nguyên Chương phải nhận không ít sát thương, dù cho đã áp đặt được phần nào thế trận.

Chung cuộc, các giám định tuyên bố trận đấu có kết quả hòa đồng thuận (2 giám định chấm hòa, 1 giám định chấm đội C88 thắng). Lần đầu tiên kể từ khi thể thức MMA Duo xuất hiện, các võ sĩ phải nhờ đến ban giám định để có được kết quả cuối cùng.

Trọng Đạt
#Hà Thế Anh #Lion Championship #MMA #Phú Quốc #Châu La #võ sĩ Trung Quốc #kết quả trận đấu

