Nhận định HAGL vs Thanh Hóa, 17h00 ngày 9/11: Trận chung kết ngược

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs Thanh Hóa, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. HAGL vs Thanh Hóa đang đối diện nguy cơ xuống hạng. Do vậy mà cuộc đối đầu này chắc chắn sẽ trở thành trận chung kết ngược của giải đấu.

Nhận định trước trận đấu HAGL vs Thanh Hóa

Thanh Hóa và HAGL là 2 đội bóng khiêm tốn ở LPBank V.League 1 năm nay. Chặng đường lượt đi sắp kết thúc nhưng cả 2 đang bị chôn chân ở những vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Họ chắc chắn là những đối thủ chính ở cuộc đua trụ hạng bên cạnh Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng và PVF-CAND.

Từ đầu chiến dịch, Thanh Hóa và HAGL chỉ giành được 7 điểm ít ỏi. Chắc chắn đây là kết quả mang tới nỗi thất vọng cho cả 2.

Thanh Hóa có lẽ là đội gây thất vọng lớn hơn. Tập thể này sở hữu những cầu thủ tài năng cùng một huấn luyện viên đầy triển vọng như những gì đã thể hiện nhanh chóng khiến người hâm mộ vỡ mộng. Thanh Hóa thể hiện tệ trước các đội mạnh, trong khi họ cũng không thể lấy điểm trước những đối thủ trực tiếp ở cuộc đua trụ hạng như Đà Nẵng hay PVF-CAND.

Với HAGL thì người hâm mộ lại không thất vọng vì đơn giản là họ không kỳ vọng nhiều về tập thể này. Sau khi đẩy đi những cầu thủ quan trọng cuối cùng, HAGL chỉ còn là tập thể của những gương mặt trẻ, thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đó là lý do mà họ đã khởi đầu chiến dịch rất kém cỏi với vẻn vẹn 1 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên.

HAGL đang có dấu hiệu khởi sắc

Phong độ, lịch sử đối đầu HAGL vs Thanh Hóa

Rất may là giai đoạn gần đây, đội bóng này có dấu hiệu trở lại với 1 trận thắng và 1 trận hòa. Nhưng không thể phủ nhận rằng điểm yếu kinh nghiệm vẫn khiến HAGL khốn khổ. Như trận gặp Hà Tĩnh vừa qua. Họ đã phòng thủ rất tốt, giữ sạch lưới đến những phút cuối cùng song sự thiếu kinh nghiệm ở pha xử lý khiến Gia Bảo phạm lỗi trong vòng cấm, kết cục là Hà Tĩnh được hưởng phạt đền và đội bóng này lấy 3 điểm trọn vẹn của HAGL.

Mục tiêu của Thanh Hóa và HAGL không gì khác ngoài trụ lại giải đấu cao nhất. Nhưng những nỗ lực từ đầu chiến dịch của cả 2 không mang lại nhiều kết quả. Thanh Hóa và HAGL đều đang đứng ở những vị trí rất khiêm tốn khiến họ gặp bất lợi.

Do vậy mà cuộc đối đầu này chắc chắn sẽ trở thành trận chung kết ngược. Một kết quả thắng thua sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới 1 trong 2 đội bóng. Chắc chắn Thanh Hóa và HAGL sẽ phải tự định đoạt số phận của mình bằng cách giành chiến thắng ở trận đấu hôm nay.

HAGL nắm lợi thế sân nhà, nơi họ đang thể hiện khá tốt với việc bất bại 3 trận gần nhất, gồm 2 hòa và 1 thắng. Đó có thể là điểm tựa để họ mơ tới một kết quả tốt, đặc biệt khi các vị khách gặp cái dớp khó tin trước HAGL khi 12 trận từ 2017 tới nay, họ không thắng nổi HAGL lần nào, mới nhất là trận thua 0-2 trên sân nhà tại Cúp Quốc gia.