Thể thao

Google News

Nhận định Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An, 17h00 ngày 3/10: Đi tìm chiến thắng đầu tiên

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. HAGL sẽ hướng tới nỗ lực cải thiện thành tích sau khởi đầu kém cỏi ở mùa giải 2025/26. Hôm nay, họ tiếp đón SLNA tại sân Pleiku và đây có thể là cơ hội không thể tốt hơn để chủ nhà đi tìm bàn thắng đầu tiên và có thể là chiến thắng đầu tiên ở giải VĐQG mùa này.

2-3289.jpg

Nhận định trước trận đấu Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An

Cả HAGL và SLNA đang gặp khó ở thời điểm này. HAGL vẫn nằm ở vị trí áp chót bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm sau 2 trận hòa trong thế yếu. Khá hơn chút nhưng SLNA phải vật vã mới có 4 điểm. Điểm nhấn tích cực duy nhất mà CLB xứ Nghệ có là thắng lợi khó tin trước Nam Định. Còn lại, họ vẫn khiến NHM “đi tàu lượn” với những kết quả thót tim.

Ngay sau chiến thắng phi thường trước Nam Định, SLNA đã thua dễ Hải Phòng 0-2. Sau đó, họ gây thất vọng khi hòa trong thế hơn người trước Hà Tĩnh và rồi những hy vọng lại được nhen lên khi CLB này dẫn Công an TPHCM 2-0. Tuy nhiên, dàn sao trẻ của SLNA đã không thể giữ được cái đầu lạnh, bị đối thủ ngược dòng thắng 3-2.

Vấn đề của hai đội đến từ 2 nguyên nhân khác nhau. HAGL chủ yếu sống dựa vào hàng thủ. Họ luôn chủ trương “đổ bê tông” sân nhà để hạn chế tối đa những pha tấn công của đối phương. Gần như CLB này không biết ghi bàn.

Trong khi đó, SLNA lại theo đuổi phong cách cống hiến. Đó là lý do các trận của SLNA xuất hiện nhiều bàn thắng, họ ghi bàn không ít nhưng cũng thủng lưới nhiều, khiến những nỗ lực của hàng công đổ sông đổ bể.

slna-2.jpeg

Phong độ, lịch sử đối đầu Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An

Bên phía HAGL, họ đã để thua 2 trong 4 trận đấu của họ trong mùa giải này. Mặc dù vẫn còn 2 trận chưa đấu nhưng mọi thứ đang diễn ra rất không lạc quan với HAGL. Ở tất cả các trận đã qua, CLB này đều theo đuổi lối chơi phòng ngự và phòng ngự. Họ không thể tấn công. Đến nhiều tình huống rất rõ nét thì họ lại không biết cách phối hợp sao cho thành bàn.

Một HAGL hoa mỹ thời còn Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Anh nay bị thay thế bằng một HAGL thô ráp, xù xì. Họ không biết cách chơi tấn công, hoặc cũng có thể CLB này không muốn khi ưu tiên số 1 của HAGL luôn là giữ sạch mành lưới.

Thực ra, điều kiện hiện tại của HAGL khó có thể giúp họ mơ cao. Chia tay Văn Sơn, Ngọc Quang… khiến HAGL mất đi những nhân tố xuất sắc cuối cùng trong đội hình. Để rồi lúc này, ngoài Trung Kiên thì HAGL không còn bất cứ nhân tố nội nào nổi bật. Các cầu thủ trẻ như Vĩnh Nguyên, Đình Lâm vẫn còn quá non nớt so với mặt bằng của LPBank V.League 1 trong khi ngoài Jairo thì 2 ngoại binh của HAGL không thể làm điểm tựa cho đồng đội. Hôm nay, họ sẽ phải cố gắng rất nhiều để ghi bàn thắng đầu tiên và đi tìm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này.

Đội hình dự kiến Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Du Học, Văn Triệu, Thành Nhân, Minh Tâm, Silva Marciel, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên, Ryan Hà.

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nam Hải, Văn Khánh, Văn Cường, Văn Lương, Quang Vinh, Khắc Ngọc, Carlos Enrique, Bá Quyền, Olaha.

Dự đoán tỷ số: Hoàng Anh Gia Lai 1-0 Sông Lam Nghệ An

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
