Nhận định Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 29/6: Cơ hội cuối cùng

TPO - Nhận định bóng đá Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội, chung kết Cúp Quốc gia - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tối nay, trận đấu cuối cùng của mùa giải 2024/25 sẽ diễn ra, khi SLNA đối đầu với CAHN. Trận đấu này là cơ hội cuối cùng để một trong 2 đội giành danh hiệu ở chiến dịch năm nay.