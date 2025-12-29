VCK U23 châu Á 2026 và chiến lược đầy tham vọng của Saudi Arabia

TPO - VCK U23 châu Á 2026 là một trong hơn 100 sự kiện thể thao tầm cỡ thuộc 40 bộ môn được tổ chức tại Saudi Arabia trong vòng 6 năm qua. Từ một vùng đất bí ẩn phụ thuộc vào dầu mỏ, vương quốc nằm ở bán đảo Ả Rập đã chuyển mình thành kinh đô thể thao toàn cầu.

Tròn một tuần nữa, VCK U23 châu Á 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Saudi Arabia. 16 đội U23 đến từ khắp châu Á, bao gồm U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik, tranh tài tại 4 sân, gồm Sân vận động Hoàng tử Faisal bin Fahd và Al-Shabab Club tại Riyadh, Prince Abdullah Al-Faisal Sports City và King Abdullah Sports City Hall (hay còn gọi là Al-Jawhara) tại Jeddah.

Theo thông tin từ chủ nhà, VCK U23 châu Á 2026 không chỉ là các trận đấu. Một trải nghiệm toàn diện đang được thiết kế dành cho người hâm mộ cả trong lẫn ngoài sân vận động với tiêu chuẩn quốc tế, nhằm giới thiệu hệ sinh thái thể thao tiên tiến đang được phát triển bởi Saudi Arabia.

Tuy chỉ là giải đấu của lứa U23, nhưng Vương quốc nằm ở trung tâm Trung Đông xác định đây là một phần quan trọng trong lộ trình hướng tới AFC Asian Cup 2027. Nói cách khác, VCK U23 châu Á 2026 là một thử nghiệm quan trọng về sự sẵn sàng trong khâu vận hành cũng như hậu cần, đồng thời củng cố năng lực quản lý các sự kiện quy mô lớn, đảm bảo các giải đấu tầm cỡ trong tương lai sẽ được tổ chức với chất lượng cao nhất.

Những năm trở lại đây, dưới sự lãnh đạo chiến lược của Thái tử kiêm Thủ tướng Mohammed bin Salman cùng các khoản đầu tư khổng lồ từ Quỹ Đầu tư Công (PIF), Saudi Arabia đang chuyển mình thành một trung tâm thể thao toàn cầu.

Từ các tour đạp xe trên sa mạc đến các thể thao điện tử, Saudi Arabia đã tổ chức hơn 100 sự kiện thể thao lớn thuộc 40 bộ môn kể từ năm 2019. Bên cạnh giải đua xe Công thức 1, LIV Golf League, Esports World Cup, World Pool Championship, vương quốc nằm ở bán đảo Ả Rập còn trở thành đấu trường chính của bóng đá, với Siêu Cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp Italia rồi VCK U23 châu Á 2026, Asian Cup 2027 và đỉnh cao là FIFA World Cup 2034.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hồi đầu năm, Bộ trưởng Du lịch Saudi Arabia đã nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược của vương quốc, khi chuyển đổi nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ sang một trung tâm toàn cầu đa dạng về du lịch, văn hóa và thể thao. Sự chuyển đổi này không chỉ mang đến một cơ hội kinh tế mà còn mở rộng đáng kể quyền lực mềm của quốc gia có diện tích lớn thứ mười hai thế giới.

Trong nhiều thập kỷ, Saudi Arabia được mô tả là vùng đất bí ẩn với những sa mạc rộng lớn và nguồn dầu mỏ dồi dào. Nhận thức này trái ngược với lịch sử phong phú, nền văn hóa đa dạng và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc, bên cạnh những siêu đô thị tương lai mà ít quốc gia nào có thể sánh kịp.

Bằng việc trở thành kinh đô thể thao toàn cầu, Saudi Arabia có tham vọng phá bỏ những định kiến ​​lỗi thời và tái khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Chiến lược này đơn giản nhưng vô cùng khéo léo: mang thế giới đến vương quốc và cho phép du khách trực tiếp trải nghiệm sự chuyển mình của đất nước này, sau đó mở ra với thế giới câu chuyện tích cực và đa chiều hơn về Saudi Arabia.

Bên cạnh việc đưa các sự kiện lớn về vương quốc, Saudi Arabia còn đang xây dựng một hệ sinh thái thể thao đa dạng, đầu tư vào việc chuyên nghiệp hóa một số môn thể thao hiện có và hỗ trợ các bộ môn mới nổi. Họ cũng triển khai các dự án mang tính bước ngoặt như 11 sân vận động hiện đại cho FIFA World Cup 2034 và Đại lộ Thể thao dài 135 km của Riyadh với tòa tháp thể thao Global Sports Tower cao 130m.

Theo tính toán, ngành thể thao sẽ đạt 1,5% GDP phi dầu mỏ vào năm 2030, tạo ra 140.000 việc làm, trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi xã hội và kinh tế. Thậm chí, với chiến lược sâu rộng, Saudi Arabia không chỉ định hình lại vai trò của mình mà còn định hình tương lai của lĩnh vực kinh doanh thể thao trong ngành công nghiệp thể thao toàn cầu.