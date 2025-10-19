Nhận định bóng đá Hải Phòng vs HAGL, 18h00 ngày 19/10: Cơ hội nào cho đoàn quân nhà bầu Đức?

TPO - Nhận định bóng đá trận Hải Phòng vs HAGL diễn ra lúc 18h00 ngày 19/10 trong khuôn khổ vòng 7 LPBank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số.

HAGL đang đứng trước mùa giải đầy khó khăn phía trước

Nhận định trước trận Hải Phòng vs HAGL

Sau 5 vòng đấu, HAGL hiện mới chỉ được vỏn vẹn 3 điểm, đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Đây thực sự là mùa giải khó khăn với đội bóng của bầu Đức khi họ không có được sự tăng cường lực lượng cần thiết. HLV Vũ Tiến Thành, một người nổi tiếng hay nói ở V.League, cũng trở nên kiệm lời hơn.

Nội binh của HAGL đã hao hụt nhiều năm qua kể từ khi những cầu thủ như Công Phượng, Lương Xuân Trường, Văn Toàn hay Tuấn Anh chia tay đội. Ngoại binh phố núi cũng không có có chất lượng vượt trội đủ để làm thay đổi cục diện.

Trong bối cảnh trên, chuyến làm khách tại Lạch Tray thực sự khó khăn với HAGL. Hải Phòng dù không quá mạnh nhưng chơi ổn định và có bài dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm. Điều này khiến cho khi cần, Hải Phòng có thể khiến bất kỳ đối thủ nào phải gặp khó khăn.

Nếu chơi tập trung và đúng sức, đội chủ nhà đủ khả năng để khiến HAGL phải ra về tay trắng. Đây cũng là dự đoán chung của giới chuyên môn.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gần nhất, Hải Phòng hoà 2 thắng 2 và thua 1. Trận thua duy nhất của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là trước ứng viên vô địch Công an Hà Nội. Ninh Bình dù chơi rất hay từ đầu mùa khi đến Lạch Tray cũng chỉ giành được 1 điểm.

Chiều ngược lại, HAGL hoà 3 trận, thua 1 và thắng duy nhất ở trận đấu với Đông Á Thanh Hoá. Trong 5 lần gặp nhau gần đây, kết quả với đôi bên khá cân bằng khi cả 2 có 2 chiến thắng và hoà 1. Đây là hy vọng với HAGL khi họ thường có duyên mỗi lần gặp Hải Phòng.

Về lực lượng, hai đội có đầy đủ quân số tốt nhất hiện tại cho trận đấu.

Đội hình dự kiến Hải Phòng vs HAGL

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Việt Hưng, Friday, Hữu Nam, Minh Dĩ, Mạnh Dũng, Bicou, Luiz Antonio.

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Nhân, Đình Lâm , Jairo, Marciel, Văn Triệu, Vĩnh Nguyên, Du Học, Ha Ryan, Minh Tâm.

Dự đoán tỷ số: Hải Phòng 2-1 HAGL

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn