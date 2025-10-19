Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Hải Phòng vs HAGL, 18h00 ngày 19/10: Cơ hội nào cho đoàn quân nhà bầu Đức?

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận Hải Phòng vs HAGL diễn ra lúc 18h00 ngày 19/10 trong khuôn khổ vòng 7 LPBank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số.

anh-chup-man-hinh-2025-10-19-luc-085727.png
HAGL đang đứng trước mùa giải đầy khó khăn phía trước

Nhận định trước trận Hải Phòng vs HAGL

Sau 5 vòng đấu, HAGL hiện mới chỉ được vỏn vẹn 3 điểm, đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Đây thực sự là mùa giải khó khăn với đội bóng của bầu Đức khi họ không có được sự tăng cường lực lượng cần thiết. HLV Vũ Tiến Thành, một người nổi tiếng hay nói ở V.League, cũng trở nên kiệm lời hơn.

Nội binh của HAGL đã hao hụt nhiều năm qua kể từ khi những cầu thủ như Công Phượng, Lương Xuân Trường, Văn Toàn hay Tuấn Anh chia tay đội. Ngoại binh phố núi cũng không có có chất lượng vượt trội đủ để làm thay đổi cục diện.

Trong bối cảnh trên, chuyến làm khách tại Lạch Tray thực sự khó khăn với HAGL. Hải Phòng dù không quá mạnh nhưng chơi ổn định và có bài dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm. Điều này khiến cho khi cần, Hải Phòng có thể khiến bất kỳ đối thủ nào phải gặp khó khăn.

bia-5.jpg

Nếu chơi tập trung và đúng sức, đội chủ nhà đủ khả năng để khiến HAGL phải ra về tay trắng. Đây cũng là dự đoán chung của giới chuyên môn.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gần nhất, Hải Phòng hoà 2 thắng 2 và thua 1. Trận thua duy nhất của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là trước ứng viên vô địch Công an Hà Nội. Ninh Bình dù chơi rất hay từ đầu mùa khi đến Lạch Tray cũng chỉ giành được 1 điểm.

Chiều ngược lại, HAGL hoà 3 trận, thua 1 và thắng duy nhất ở trận đấu với Đông Á Thanh Hoá. Trong 5 lần gặp nhau gần đây, kết quả với đôi bên khá cân bằng khi cả 2 có 2 chiến thắng và hoà 1. Đây là hy vọng với HAGL khi họ thường có duyên mỗi lần gặp Hải Phòng.

Về lực lượng, hai đội có đầy đủ quân số tốt nhất hiện tại cho trận đấu.

Đội hình dự kiến Hải Phòng vs HAGL

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Việt Hưng, Friday, Hữu Nam, Minh Dĩ, Mạnh Dũng, Bicou, Luiz Antonio.

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Nhân, Đình Lâm , Jairo, Marciel, Văn Triệu, Vĩnh Nguyên, Du Học, Ha Ryan, Minh Tâm.

Dự đoán tỷ số: Hải Phòng 2-1 HAGL

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Vĩnh Xuân
#Nhận định trận đấu Hải Phòng vs HAGL #Phong độ và thành tích đối đầu #Lực lượng và đội hình dự kiến #Tình hình đội bóng HAGL mùa giải #Dự đoán tỷ số và chiến thuật #Bối cảnh và khó khăn của HAGL #Sức mạnh và chiến thuật Hải Phòng #Lịch sử đối đầu và duyên gặp lại #Tình hình lực lượng và chấn thương #Phân tích trước trận vòng 7 V.League

Xem thêm

Cùng chuyên mục