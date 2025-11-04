Nhận định Hà Tĩnh vs HAGL, 18h00 ngày 4/11: Tiếp đà chiến thắng

TPO - Nhận định bóng đá trận Hà Tĩnh vs HAGL, vòng 10 LPBank V.League 2025/26, lúc 18h00 ngày 4/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên sau chiến thắng trước Hà Nội FC, Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước HAGL, qua đó củng cố vị thế của mình trên bảng xếp hạng.

Nhận định trước trận đấu

Sau 5 trận liên tiếp không thắng (hòa 3, thua 2), Hà Tĩnh tưởng chừng sẽ tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Nhưng đúng vào lúc niềm tin của người hâm mộ bị thử thách nhất, thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh đã tạo nên một đêm đầy cảm xúc trên sân nhà khi đánh bại Hà Nội FC, ứng viên cho chức vô địch, với tỷ số 2-1.

Đó là một chiến thắng mang nhiều giá trị, không chỉ bởi 3 điểm, mà còn bởi cách mà Hà Tĩnh thể hiện bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Pha ghi bàn của Lê Viktor ở cuối hiệp 1 và tình huống phản lưới của hậu vệ Công Nhật bên phía đối phương đã giúp đội bóng núi Hồng có trận đấu hoàn hảo về đấu pháp, tinh thần và hiệu quả.

Với 12 điểm sau 9 vòng, Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ 6, một thành tích ấn tượng nếu nhìn vào những khó khăn về lực lượng và chiều sâu đội hình mà họ phải đối mặt từ đầu mùa. Quan trọng hơn, đội bóng miền Trung đang thể hiện phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng khi thắng 3, hòa 1 trong 4 trận gần nhất tại đây, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 3.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ như trận thắng Hà Nội, 3 điểm nữa hoàn toàn nằm trong tầm tay Viktor Lê và các đồng đội.

Trái ngược với chủ nhà, HAGL đang vật lộn ở nhóm cuối bảng. Sau giai đoạn đầu mùa đầy thất vọng, đội bóng phố Núi đã có những chuyển biến tích cực dưới thời HLV Lê Quang Trãi. Trong 6 trận gần nhất, HAGL chỉ thua 1 (thắng 2, hòa 3), trong đó có những kết quả đáng khích lệ với chiến thắng 2-1 trước Thể Công Viettel và trận hòa 2-2 quả cảm trước đương kim vô địch Nam Định ở vòng 9.

Dù vẫn xếp cuối bảng với 7 điểm, nhưng thầy trò HLV Lê Quang Trãi hiện chỉ kém nhóm an toàn về hiệu số phụ. Bốn đội xếp trên (Thanh Hóa, PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, SLNA) đều có cùng 7 điểm, khiến cuộc đua trụ hạng trở nên căng thẳng và khó lường hơn bao giờ hết.

Không chỉ vậy, HAGL còn trong tay một trận đấu bù với CAHN, cơ hội giúp họ cải thiện vị trí nếu giành được kết quả khả quan.

Tuy nhiên, vấn đề của HAGL vẫn nằm ở khả năng duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Nhiều trận đấu họ nhập cuộc tốt, tạo được thế trận, nhưng lại đánh rơi điểm vì những sai lầm ở hàng phòng ngự.

Mục tiêu của HAGL nhiều khả năng chỉ là 1 điểm, nhưng nếu tận dụng được cơ hội phản công, họ hoàn toàn có thể gây bất ngờ.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Hà Tĩnh. Từ khi lên chơi V.League, HAGL chưa một lần thắng đội bóng này trên sân khách. Trong 4 lần hành quân đến sân Hà Tĩnh, đội bóng phố Núi thua tới 3 và hòa 1. Hai mùa giải gần nhất, Hà Tĩnh đều thắng HAGL với cùng tỷ số 1-0.

Thông tin lực lượng

Hà Tĩnh sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Trọng Hoàng do chấn thương. Trong khi đó, HAGL sẽ làm khách với đội hình tốt nhất.

Đội hình dự kiến Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Viết Triều, Duy Thường, Helerson, Mạnh Hưng, Tấn Tài, Sỹ Hoàng, Viktor Lê, Onoja, Trung Nguyên, Atshimene. HAGL: Trung Kiên; Quang Kiệt, Thanh Sơn, Thành Nhân, Silva Marcel, Minh Tâm, Vĩnh Nguyên, Filho Jairo, Phước Bảo, Du Học, Ryan Ha.

Dự đoán tỷ số: Hà Tĩnh 1-0 HAGL

