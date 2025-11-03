FAM sốc trước phán quyết của FIFA, cân nhắc đưa vụ kiện lên CAS

TPO - Thay mặt cho LĐBĐ Malaysia, quyền chủ tịch Wira Mohd Yusoff đã gửi đi thông điệp phản ứng sau khi biết đơn kháng cáo vụ nhập tịch gian lận bị FIFA khước từ. Nhiều khả năng Malaysia sẽ đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới.

FIFA vừa đưa ra phán quyết vụ Malaysia kháng cáo 7 tuyển thủ nhập tịch gian lận. Và không bất ngờ khi bản án dành cho LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng như 7 cầu thủ được giữ nguyên. FIFA tuyên bố FAM sẽ phải nộp phạt khoản tiền hơn 11 tỷ đồng, mỗi cầu thủ sẽ bị phạt tiền và treo giò 12 tháng thi đấu chuyên nghiệp.

Ngay sau khi nhận thông điệp từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới, phía FAM đã có phản ứng. Quyền chủ tịch cơ quan này Wira Mohd Yusoff tuyên bố đây là một quyết định sốc và “chưa từng có tiền lệ trong lịch sử” của FAM.

“Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã nhận được kết quả kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá Quốc tế, trong đó nhấn mạnh đơn kháng cáo của chúng tôi đã bị bác bỏ”, thông điệp từ FAM ghi rõ.

Malaysia đã không thể thay đổi được gì ở cuộc chiến pháp lý với FIFA

“FAM sẽ gửi thư cho FIFA để xin đầy đủ thông tin chi tiết cũng như lý do bằng văn bản cho quyết định này trước khi thực hiện bước tiếp theo là kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới (CAS).

Đây là lần đầu tiên FAM trong lịch sử phải đối mặt với tình huống như vậy. Các luật sư cũng như ban lãnh đạo của chúng tôi rất sốc trước quyết định này. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của các cầu thủ và tầm quan trọng của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế”.

FAM tuyên bố bị sốc nhưng đây lại là điều mà giới quan sát cũng như chính những người làm bóng đá của quốc gia này đã dự tính từ lâu. Trong thông điệp mới đây, Tunku Ismail, nhân vật được biết đến là người đứng đầu dự án nhập tịch của Malaysia trong 1 thập kỷ qua, đã lên tiếng hoài nghi khả năng lật ngược thế cờ của liên đoàn nước nhà.

“Tôi nghĩ sẽ không có sự đảo ngược tình hình nào diễn ra. FIFA vẫn sẽ giữ nguyên án phạt cho bóng đá Malaysia nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng đi một chút”, ông Tunku Ismail nhấn mạnh.

Nếu như tiếp tục kháng cáo lên CAS, FAM dự tính sẽ mất gần 10 tỷ đồng nữa. Con số này bao gồm chi phí luật sư, chi phí nộp đơn kiện, chi phí xét xử... Và tất cả sẽ không được hoàn lại sau khi CAS xử lý đơn kiện của FAM.