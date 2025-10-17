Ấn định ngày Malaysia nhận phán quyết từ FIFA

TPO - Ông Serge Vittoz, cố vấn pháp lý của LĐBĐ Malaysia, cho biết họ sẽ nhận phán quyết cuối cùng từ FIFA vào ngày 30/10.

Trước đó, FAM gửi đơn kháng cáo lên cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới. Đại diện phát ngôn cho cho FAM, cố vấn Vittoz nói: "Mục tiêu chính của bản kháng cáo từ FAM là bảo vệ cầu thủ, chứng minh cho tất cả thấy họ không liên quan đến vụ việc. Mục tiêu thứ 2 là chứng minh FAM không có bất kỳ hành vi làm giả giấy tờ, như cáo buộc FIFA đưa ra".

FAM nhận phản hồi từ FIFA về việc thông báo cuối cùng được đưa ra vào ngày 30/10. Cố vấn Vittoz tiết lộ nếu phán quyết từ FIFA không có lợi cho FAM, họ có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Vụ FIFA cáo buộc FAM làm giả giấy tờ, nhập tịch cầu thủ sai quy định đã đến đoạn căng thẳng nhất. Những ngày qua, cơ quan đứng đầu nền bóng đá Malaysia đã dốc sức chuẩn bị tài liệu, tìm kiếm đội ngũ cố vấn, luật sư để soạn thảo bản kháng cáo gửi lên FIFA.

Khó khăn của FAM tăng lên gấp đôi khi Nepal kháng cáo lên FIFA. Phó chủ tịch FAM, ông Sivasundaram tiết lộ tuyển Việt Nam cũng kháng cáo FIFA về vụ nhập tịch cầu thủ. Tuy nhiên, FAM ưu tiên làm việc với FIFA và chưa bận tâm đến cáo buộc từ các đối thủ.

FAM đang đối diện án phạt 150.000 franc Thụy Sĩ. Nghiêm trọng hơn, nếu FIFA không thay đổi quyết định, tuyển Malaysia có nguy cơ bị trừ 6 điểm trong 2 trận thắng Nepal và Việt Nam có dùng cầu thủ nhập tịch. Nếu kịch bản này xảy ra, Malaysia sẽ không còn cơ hội dự Asian Cup 2027.

Vụ cáo buộc của FIFA với FAM vẫn diễn biến phức tạp.

Sự xuất hiện của Giám đốc tuyển Malaysia, ông Rob Friend, là điểm nhấn trong buổi họp báo của FAM. Lần đầu sau 3 tuần, ông Friend xuất hiện và lên tiếng, tuyên bố không tham gia và không biết bất cứ điều gì liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch.

Giám đốc Friend nói đội tuyển Malaysia hoạt động độc lập với FAM. FAM có trách nhiệm quản lý các giấy tờ, thủ tục đăng ký cầu thủ. Sau cùng, ông Friend khẳng định cần làm rõ trách nhiệm của đội tuyển Malaysia, những người không hay biết gì về giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch.

Truyền thông Malaysia cố gắng làm rõ lai lịch thật sự của 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cáo buộc. Song, FAM từ chối tiết lộ thông tin và nói cần giữ bí mật trong quá trình kháng cáo. Trước đó, FIFA tung bằng chứng cho thấy cả 7 cầu thủ không có nguồn gốc Malaysia.

Nhóm cầu thủ bị FIFA cáo buộc bao gồm: Holgado, Palmero, Garces, Muchana, Figueiredo, Irazabal, Hevel. Mỗi người bị phạt 2.000 franc và bị cấm thi đấu 12 tháng.

Quyết định từ FIFA khiến FAM xáo trộn. 7 tuyển thủ, đặc biệt là 4 người đang ở nước ngoài bị sốc. Các CLB chủ quản của 7 cầu thủ cũng đứng ngồi không yên trước nguy cơ mất người.

Bốn tuyển thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài gấp rút đến Malaysia để nói chuyện với FAM, tìm cách cứu mình trước nguy cơ bị treo giò. Holgado thậm chí xin CLB chủ quản tạm dừng hợp đồng, không nhận lương để tập trung giải quyết việc cá nhân ở Malaysia.