Bốc thăm bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam rơi vào bảng nặng hơn Thái Lan, chờ đại chiến Malaysia

Vĩnh Xuân
TPO - Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng B, nơi có sự hiện diện của Malaysia và Lào tại SEA Games 33 (Thái Lan).

anh-chup-man-hinh-2025-09-06-luc-200628.png
Tuyển U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 33 (Thái Lan) với mục tiêu đoạt HCV.

Lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra ở Divalux Resort & Spa Bangkok Suvarnabhumi vào lúc 10h45 ngày 19/10. Tuy nhiên, vì một số lý do khác nhau, nó đã được dời lại và bắt đầu lúc 12h, thay vì 10h45 như kế hoạch ban đầu.

Theo kết quả phân nhóm hạt giống, U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống 1 cùng U22 Thái Lan và đương kim vô địch U22 Indonesia.

Kết quả, chủ nhà U22 Thái Lan ở bảng A cùng các đội Campuchia và Timor Leste. Bảng C gồm Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore. Trong khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đội Malaysia và Lào. Như vậy so với đương kim vô địch U22 Indonesia và chủ nhà U22 Thái Lan, U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu nặng hơn.

anh-chup-man-hinh-2025-10-19-luc-134127.png

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đội Myanmar, Philippines, Malaysia. Bảng A có chủ nhà Thái Lan và Campuchia, Singapore, Indonesia.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tạo điều kiện tối đa để HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho SEA Games 33 với mục tiêu hướng đến ngôi vị cao nhất. Lực lượng nòng cốt dự SEA Games 33 trong năm nay đã được kinh qua một loạt giải lớn như Vô địch Đông Nam Á 2025, Vòng loại U23 châu Á 2026 và mới đây được chotập huấn tại UAE.

Vĩnh Xuân
#SEA Games 33 #U22 Việt Nam #Kim Sang-sik #Thái Lan #Malaysia #bốc thăm SEA Games 33

