U23 Việt Nam đấu giao hữu với U23 Qatar tại UAE

Trọng Đạt
TPO - Ngày 7/10, đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang UAE để tập huấn và thi đấu giao hữu cọ xát quốc tế. Đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng của đội nhằm hướng tới hai mục tiêu trọng điểm: SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới và Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

1-4329.jpg

Về lực lượng, U23 Việt Nam có hai sự thay đổi so với danh sách ban đầu do chấn thương. Tiền vệ Đinh Xuân Tiến bị quá tải cơ đùi, trong khi tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ gặp tổn thương cơ khép phải. Cả hai buộc phải ở lại trong nước để điều trị hồi phục. Ban huấn luyện đã triệu tập bổ sung Lê Đình Long Vũ (CLB SLNA) và Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình) thay thế.

Chia sẻ khi đội lên đường, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết: “U23 Việt Nam vẫn đang thực hiện đúng lộ trình hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Trước mắt, đội sẽ có các giai đoạn tập trung khác nhau để kiểm nghiệm và hoàn thiện lực lượng. Với riêng đợt tập trung tháng 10 này, HLV trưởng Kim Sang Sik đã trao đổi rất cụ thể về chuyên môn. Đội cần chú trọng khả năng chuyền bóng, giữ cự ly đội hình hợp lý và tạo khoảng trống phía sau hàng phòng ngự”.

Trong thời gian tập huấn tại UAE, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu hai trận giao hữu quốc tế với U23 Qatar, diễn ra vào ngày 9/10 và 13/10.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, đây là cơ hội quý giá để đội được thử thách và đánh giá lực lượng: “Việc gặp các đối thủ có trình độ cao như U23 Qatar là rất hữu ích. Hai trận đấu này sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn tiềm năng, khả năng thích ứng và xác định thêm những cầu thủ chất lượng để báo cáo HLV trưởng Kim Sang-sik, qua đó chuẩn bị tốt cho các đợt tập trung tiếp theo”.

Về phần mình, tiền vệ Nguyễn Văn Trường chia sẻ: “Thời gian qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã được LĐBĐVN tạo điều kiện tham dự nhiều giải đấu và chuyến tập huấn quốc tế chất lượng. Toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho hai mục tiêu quan trọng sắp tới là SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ”.

Trọng Đạt
