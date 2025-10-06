Những chia sẻ đầu tiên của Harry Kewell với tư cách HLV Hà Nội FC

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Thanh Hải
TPO - Cựu danh thủ Harry Kewell đã có mặt ở Việt Nam để bắt tay vào công việc dẫn dắt Hà Nội FC, với mục tiêu tạo nên bầu không khí tuyệt vời và đưa đội bóng thủ đô trở lại vị thế vốn có.

Harry Kewell đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng cho hành trình mới cùng đội bóng thủ đô Hà Nội FC. Đây cũng là lần thứ hai ông tới Việt Nam, sau lần đầu tiên vào năm 2007 khi cùng ĐT Australia chơi trận tứ kết Asian Cup 2007.

Với tư cách HLV trưởng Hà Nội FC, Kewell cho biết: "Tôi nghĩ một trong những điều thú vị của bóng đá là được tiếp cận với nhiều địa danh và văn hóa khác nhau. Tôi rất biết ơn bóng đá bởi nó đưa tôi tới những mảnh đất thật sự xinh đẹp mà tôi luôn mong muốn được trở lại. Với Hà Nội cũng vậy, trải nghiệm của tôi khi ấy thật sự tuyệt vời".

Tuy nhiên, cựu danh thủ 47 tuổi cũng thành thật chia sẻ, tuy Hà Nội là thành phố xinh đẹp, nhưng ông chưa khám phá nhiều vì năm 2007 phải tập trung thi đấu. Hơn nữa, do Australia đã thua và bị loại sau vòng bảng Asian Cup, "nên toàn đội đều không cảm thấy vui lắm".

"Tôi rất muốn trải nghiệm nhiều hơn, tìm hiểu sự thay đổi của thành phố khi có thời gian. Tôi yêu ẩm thực và thích được nếm thử những món ngon. Món duy nhất tôi không ăn được là nấm, chỉ thế thôi, còn lại tôi muốn thử hết. Nhưng bóng đá phải là ưu tiên số một, bây giờ tôi sẽ chỉ tập trung vào bóng đá và CLB bóng đá Hà Nội thôi", Kewell cho biết.

Tân HLV của Hà Nội FC cũng tuyên bố "sẵn sàng đón nhận, làm quen với cuộc sống mới. "Hãy cứ tận hưởng thôi. Nếu làm được điều đó, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều", ông nói.

Kewell cũng cho biết, lần tiên ông làm việc với cầu thủ châu Á là khi làm trợ lý tại Celtic, nơi có một số cầu thủ Nhật Bản như Daizen Maeda, Kyōgo Furuhashi, Reo Hatate, và Yang Hyun Jun của Hàn Quốc. "Điểm chung của cầu thủ châu Á là sự nỗ lực thực sự phi thường", ông nhận xét, "Tôi muốn tới một nơi mà các cầu thủ có sự cầu thị và mong muốn cải thiện bản thân. Theo tôi được biết, Việt Nam là nơi như vậy. Cầu thủ ở đây có khát khao vươn lên. Giúp họ tốt lên mỗi ngày là việc của tôi. Khi họ tiến bộ, đội bóng sẽ đi lên. Với tôi, điều tuyệt vời nhất khi làm HLV là tạo ra một môi trường mà các cầu thủ muốn gia nhập và học hỏi.

Tôi rất hào hứng và mong chờ những thử thách trước mắt. Hy vọng rằng, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên bầu không khí tuyệt vời và đưa CLB bóng đá Hà Nội trở lại vị thế vốn có. Đó là những gì tôi muốn và là lý do tôi có mặt ở đây".

Thanh Hải
