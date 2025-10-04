Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Vé xem chung kết World Cup 2026 có mức giá cao nhất lịch sử bóng đá

Thanh Hải
TPO - Trong công bố mới đây, giá vé xem các trận World Cup 2026 đã tăng vọt, vượt xa mức dự kiến ban đầu. Riêng trận chung kết, giá vé đắt hơn gấp nhiều lần so với bất kỳ trận bóng đá nào từng diễn ra trong lịch sử.

Vào năm 2018, Ban tổ chức World Cup 2026 ước tính giá vé vòng bảng dao động từ 21 đến 323 USD, trong khi giá vé trận chung kết có thể dao động từ 128 đến 1.550 USD. Thế nhưng theo công bố mới đây, toàn bộ ghế ở các khán đài thấp của cả 11 sân vận động tại Mỹ đều có giá trên 400 USD. Đồng thời, giá vé rẻ nhất cho trận chung kết là 2.030 USD, vé tầng trên được bán với giá 2.790 hoặc 4.210 USD còn vé tầng thấp và phần lớn tầng hai có giá tới 6.730 USD.

Trước đây, chung kết Copa America 2024 giữa Argentina và Colombia tại sân Hard Rock, Nam Florida (Mỹ) được cho là trận đấu đắt đỏ nhất lịch sử bóng đá với giá vé rẻ nhất chạm mốc 1.000 USD. Hoặc tại EURO 2024, vé ưu tiên có giá 103 USD, vé hạng 3 chỉ 325 USD và đắt nhất là 1.082 USD nếu không kể "ghế cao cấp" có giá 2.164 USD. Tại chung kết Champions League 2025 mới đây, vé rẻ nhất là 212 USD, đắt nhất cũng chỉ 1.128 USD.

Còn tại World Cup, trong 6 kỳ gần nhất, vé hạng 3 của trận chung kết chưa bao giờ vượt quá 700 USD (đã điều chỉnh theo lạm phát). Với World Cup 2026, vé cùng hạng cao gấp bốn lần. Với trận khai mạc, nếu trước đây vé hạng nhất chỉ có giá từ 600 đến 725 USD thì hiện tại lên tới 1.825 USD. Theo so sánh của tờ The Athletic, ở mọi hạng mục và mọi trận đấu, giá vé World Cup 2026 đều ở mức cao nhất lịch sử World Cup.

FIFA cho hay, giá vé tại World Cup 2026 sẽ áp dụng cơ chế "giá cả biến động", có thể rẻ hơn hoặc đắt hơn tùy theo mức độ hấp dẫn của trận đấu và nhu cầu thị trường. Cơ quan quyền lực nhất thế giới bóng đá cũng cho ra mắt nền tảng bán lại vé chính thức của World Cup 2026 vào thứ Năm (2/10), đồng thời không giới hạn mức giá bán. Tuy nhiên, FIFA sẽ thu phí 15% cả người bán lẫn người mua, với người bán gọi là "phí bán lại", với người mua gọi là "phí mua".

Thanh Hải
