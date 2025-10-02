De Bruyne và đẳng cấp của một thiên tài

TPO - Cuối cùng thì những người Naples cũng được chứng kiến một De Bruyne đẳng cấp, với màn trình diễn chói sáng trước Sporting. Ở tuổi 34, tiền vệ người Bỉ vẫn xuất sắc trong việc đánh bại những lời chỉ trích và khẳng định tầm vóc của một nhạc trưởng thiên tài.

Trong bóng đá, mọi thứ xoay chuyển rất nhanh. Chỉ một ngày trước, Kevin De Bruyne bị coi là vấn đề của Napoli, Nhưng hiện tại, vây quanh anh là những lời tung hô. Như tờ Corriere della Sera viết, với màn trình diễn thượng thừa của ngôi sao người Bỉ trước Sporting, ngay cả "Diego Maradona cũng phải tán thưởng".

Phút 36 trận đấu với Sporting trên sân Diego Maradona, De Bruyne có bóng ngay bên ngoài vòng cấm Napoli. Trước sự phong tỏa của 3 cầu thủ đối phương, anh thoát khỏi họ một cách thông minh khi lừa qua một người, chuyền cho đồng đội Andre-Frank Zambo Anguissa, sau đó di chuyển đến vị trí tốt hơn để nhận đường trả lại.

Rồi De Bruyne bắt đầu tăng tốc, loại bỏ thêm một cầu thủ Sporting khác và nhận thấy Rasmus Hojlund cũng đang chạy rất nhanh lên phía trước. Thêm hai nhịp đẩy bóng, anh thực hiện đường chuyền ngọt lịm dài 64m vào giữa hai đối thủ, đồng thời ăn khớp khó tin với những bước chạy của Hojlund. Công việc còn lại khá đơn giản với tiền đạo người Đan Mạch. Một cú sút chìm qua hai chân thủ môn Rui Silva đưa Napoli vượt lên dẫn trước.

De Bruyne dẫn bóng trước khi tung ra đường kiến tạo cho Hojlund ghi bàn đầu tiên.

Mặc dù người kết thúc là Hojlund, nhưng cây viết Tim Spiers của The Athletic cho rằng đó phải là bàn thắng của De Bruyne. Spiers cũng khẳng định, nếu có cuộc bình chọn pha kiến ​​tạo xuất sắc nhất mùa giải, đường chuyền này chắc chắn đoạt giải.

Với De Bruyne, hẳn anh không nghĩ nhiều đến vậy. Đây đơn giản là một trong rất nhiều đường kiến tạo phi thường anh đã thực hiện trong sự nghiệp, như cú tạt bóng bằng chân phải từ xa bên cánh trái, giúp Hojlund hoàn tất cú đúp cũng như ấn định chiến thắng 2-1 vào rạng sáng thứ Năm. Bên cạnh đó, cũng là lời nhắc nhở về đẳng cấp của một tiền vệ bậc thầy, bất chấp cái tuổi 34.

Đôi khi người ta quên mất điều đó. Man City đã quyết định không tái ký hợp đồng với De Bruyne khi cho rằng anh không còn phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Tới Napoli theo dạng chuyển nhượng tự do, những lời chê bai đã tới chỉ sau vài trận đầu mùa giải bất chấp việc anh đã ghi 3 bàn.

De Bruyne đã ghi 3 bàn kể từ khi chuyển đến Napoli.

Theo tờ Sportsmediaset, "De Bruyne chưa thực sự phát huy hết khả năng", trong khi tờ Calcio Mercato cho rằng tiền vệ người Bỉ "ảnh hưởng tiêu cực tới đội bóng vừa vô địch Serie A mùa trước". Cựu Tổng giám đốc Napoli, Pierpaolo Marino, thậm chí còn đi xa hơn, khi bình luận "De Bruyne chỉ là bóng mờ so với quá khứ, đồng thời trở thành vấn đề của đội bóng".

Thật ra, một trong những lý do khiến De Bruyne bị chỉ trích xuất phát chính từ sự yêu mến của người Naples dành cho Scott McTominay. Mùa trước, tiền vệ người Scotland là nhân tố quan trọng làm nên thành công của Napoli, với 13 bàn thắng và 6 pha kiến ​​tạo. Nhưng với sự xuất hiện của De Bruyne, HLV Antonio Conte quyết định chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-1-4-1 không mấy quen thuộc, với McTominay dạt sang trái. Rời khỏi không gian quen thuộc, cầu thủ được đề cử Quả bóng Vàng 2025 mới có 1 bàn, 1 kiến tạo mùa này. Việc ngôi sao cũ bị giảm tầm ảnh hưởng nhưng ngôi sao mới chưa gây ấn tượng, sự bực bội đương nhiên xảy ra.

Mặc dù vậy, đêm diễn xuất sắc trước Sporting cho thấy De Bruyne đang dần thích nghi với môi trường của Napoli, đồng thời tìm ra sợi dây liên kết với các đồng đội. Và khi cầu thủ 34 tuổi tỏa sáng, McTominay cũng sớm trở lại, bởi anh thuộc mẫu cầu thủ khiến tất cả trở nên tốt hơn (Hojlund là một ví dụ).