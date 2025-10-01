Thất bại của Liverpool và tham vọng trỗi dậy của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Sau một thời gian dài suy thoái, đã đến lúc bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trở lại. Bằng một loạt hợp đồng đình đám, Galatasaray, Fenerbahce và cả Besiktas đang nhen nhóm giấc mơ chinh phục châu Âu.

Thành thực mà nói, thất bại của Liverpool trước Galatasaray không có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả đều biết làm khách Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ là dễ dàng. Rạng sáng thứ Tư, khi thầy trò Arne Slot bước vào sân vận động RAMS Park với 53.978 chỗ ngồi, họ choáng ngợp bởi 4 phía khán đài đều ngập tràn sắc đỏ vàng, và hầu như tất cả cổ động viên đều đứng dậy để nhảy và đốt pháo sáng.

Mỗi lúc cầu thủ Liverpool có bóng, ngay lập tức là tiếng la ó đinh tai nhức óc, cùng tiếng huýt sáo chói tai từ cổ động viên đội nhà. Điều này tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, đặc quánh căng thẳng, khiến ngay cả những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đôi khi phải hành động theo bản năng.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Chiến thắng của Galatasaray còn là kết quả của kế hoạch phục hưng niềm tự hào Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu.

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool gục ngã tại Istanbul.

Hẳn người hâm mộ vẫn còn nhớ những ký ức xa xôi, khi Galatasaray, Fenerbahce và Besiktas, ba đội bóng có trụ sở tại Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, gây ấn tượng mỗi khi đụng độ các ông lớn của Lục địa già. Họ cũng từng đạt một vài thành tựu, như Galatasaray vô địch UEFA Cup (nay là Europa League) năm 2000, sau chiến thắng trước Arsenal trên chấm luân lưu ở trận chung kết, hay Fenerbahce lọt vào bán kết Europa League 2012/13, mùa giải mà Galatasaray cũng lọt vào tứ kết Champions League. Một vài ngôi sao, dĩ nhiên vào giai đoạn cuối sự nghiệp, cũng đã chơi tại Thổ Nhĩ Kỳ, là Darius Vassell, Jonjo Shelvey và Danny Drinkwater, hoặc Roberto Carlos và Robin van Persie.

Tuy nhiên các dấu ấn thường khá hạn chế, và bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua thời kỳ suy thoái kéo dài. Theo Opta, giải Super Lig chỉ đứng thứ 20 trên BXH thế giới, dưới các giải đấu hàng đầu của Thụy Điển, Ba Lan và Nhật Bản cũng như giải hạng nhì ở Anh (Championship) và Ý (Serie B).

Bây giờ là lúc để thay đổi, khi gánh nặng nợ nần không còn là vấn đề với các đội bóng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Mới đây Galatasaray đã bán khu đất Florya bên bờ biển để thu về 480 triệu euro. Họ đã giải quyết các khoản nợ dài hạn và lãi suất, sau đó kết thúc quá trình tái cấu trúc tín dụng vào tháng 7.

Các khán đài ở Thổ Nhĩ Kỳ luôn rực lửa, trở thành nỗi khiếp sợ của các đội khách.

Fenerbahce cũng tương tự, khi bán khu đất rộng 61.000 m2 thuộc sở hữu của câu lạc bộ tại quận Atasehir và thu về 90 triệu euro. Đồng thời, họ không còn nằm trong chương trình tái cấu trúc nợ với Hiệp hội Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Với nhiều hợp đồng thương mại dài hạn, Fenerbahce cũng tăng doanh thu từ 175 triệu euro lên 350 triệu euro.

Khi đã có tiền, các CLB bắt đầu chi tiêu hào phóng. Ở mùa hè vừa rồi, Super Lig đã chi 348,75 triệu euro cho chuyển nhượng (riêng ba đại gia Galatasaray, Fenerbahce và Besiktas là 276 triệu euro, chiếm 80% trong tổng số), cao thứ 7 thế giới. Xét về số tiền thực chi, họ đứng thứ ba, chỉ sau Premier League và Saudi Pro League.

Galatasaray, đội vừa đánh bại Liverpool, đã tiêu nhiều hơn cả PSG, Bayern và Inter ở kỳ chuyển nhượng 2025. Những bản hợp đồng lớn bao gồm hậu vệ Wilfried Singo từ Monaco (30,8 triệu euro), thủ môn Ugurcan Cakir từ Trabzonspor (27,5 triệu euro) và Victor Osimhen từ Napoli (75 triệu euro). Leroy Sane đến theo dạng tự do, song nhận mức lương vượt quá mong đợi của cầu thủ này sau khi rời Bayern.

Hiện Super Lig đang tập hợp rất nhiều ngôi sao danh tiếng đang ở đỉnh cao phong độ.

Với Fenerbahce, một khoản lớn được chi ra, bao gồm 22,5 triệu euro cho Benfica để có được Kerem Akturkoglu, bên cạnh các thương vụ đình đám mang tên Ederson, Marco Asensio và Jhon Duran.

Chi tiêu nhiều đương nhiên đi kèm tham vọng lớn. Jose Mourinho bị sa thải cách đây không lâu chỉ vì không thể đưa Fenerbahce vượt qua vòng play-off Champions League, bất chấp gặp phải lá thăm khó (Benfica). Trước đó, Ole Gunnar Solskjaer cũng mất việc tại Besiktas vì trận thua ở vòng play-off Conference League.

Mặc dù đang là những bước khởi đầu, nhưng chiến thắng của Galatasaray là sự cổ vũ lớn cho khát vọng chinh phục châu Âu của những người Thổ Nhĩ Kỳ. Với tình hình tài chính được cải thiện, kế hoạch chuyển nhượng thông minh và kế hoạch dài hạn đang nhen nhóm, họ hoàn toàn có khả năng trở thành một thế lực đáng gờm.