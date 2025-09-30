Đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 10/2025: Nguyễn Filip bị loại

TPO - Thủ môn Nguyễn Filip cùng một số ngôi sao khác không được HLV Kim Sang-sik gọi lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 10/2025.

Nguyễn Filip không giữ được vị trí dưới thời HLV Kim Sang-sik

Hôm nay, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 24 cầu thủ lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Nepal là đội tuyển yếu nhất bảng, và HLV người Hàn Quốc không ngại đưa ra nhiều thay đổi táo bạo trong đợt tập trung này.

Cụ thể, HLV Kim Sang-sik triệu tập 8 cầu thủ trẻ vừa giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026, bao gồm Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc. Trong số này, chỉ có Văn Khang và Đình Bắc từng “ăn cơm tuyển” thường xuyên. Những gương mặt khác sẽ có cơ hội tuyệt vời để chứng minh tài năng với HLV Kim Sang-sik.

Song song với đó, HLV Kim Sang-sik cũng triệu tập các ngôi sao kỳ cựu như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, và Nguyễn Tiến Linh. Cầu thủ nhập tịch duy nhất lên tuyển lần này là Cao Pentdant Quang Vinh.

Ở hướng ngược lại, nhiều ngôi sao quen thuộc bị HLV người Hàn Quốc gạch tên. Trong đó đáng kể nhất thủ môn Nguyễn Filip và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cùng của CLB Công an Hà Nội. Nguyễn Filip sa sút phong độ trong thời gian gần đây, trong khi Việt Anh được nghỉ dưỡng sức.

Bên cạnh Nguyễn Filip, thủ môn Đình Triệu cũng vắng mặt không rõ lý do. Trong khi đó, Đặng Văn Lâm được HLV Kim Sang-sik gọi lại sau màn trình diễn xuất sắc ở Ninh Bình mùa này. Nhiều khả năng Văn Lâm và Trung Kiên sẽ cạnh tranh vị trí bắt chính ở trận đấu với Nepal sắp tới.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 4/10 tại TP.HCM để bắt đầu giai đoạn chuẩn bị. Trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tại sân Gò Đậu, trong khi trận lượt về được tổ chức vào ngày 14/10 tại sân Thống Nhất (TP.HCM).

Ban tổ chức cũng đã công bố kế hoạch phát hành vé: vé được bán online độc quyền qua ứng dụng OneU (tên cũ VinID) từ ngày 29/9 đến 7/10 theo hai đợt. Song song đó, bán vé trực tiếp tại quầy vé sân Gò Đậu và Thống Nhất từ ngày 4/10. Hai mức giá vé là 200.000 đồng và 400.000 đồng; người hâm mộ có thể nhận vé qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện Việt Nam hoặc đến nhận trực tiếp tại các bưu cục theo lựa chọn.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tháng 10/2025