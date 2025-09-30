Indonesia loại HLV Hà Lan, thay thế bằng 'khắc tinh' của bóng đá trẻ Việt Nam

Sau thất bại trước U23 Việt Nam ở chung kết U23 châu Á 2025 cũng như màn thể hiện tệ ở vòng loại U23 châu Á vừa qua, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã bóng gió về khả năng thay HLV trưởng và hôm qua, họ chính thức đưa ra quyết định cuối cùng. Theo đó, Gerald Vanenburg, người từng được hy vọng có thể mang tới làn gió mới cho bóng đá trẻ Indonesia, không được tiếp tục công việc của mình. Thay vào đó, PSSI chọn Indra Sjafri, HLV rất có duyên với bóng đá trẻ xứ vạn đảo.

"Như tôi đã nói trước đó, SEA Games lần này rất khác biệt. Sắc thái và bầu không khí cũng khác, và NHM thực sự hy vọng vào một huy chương vàng nữa. Đó là một trong những lý do PSSI thay đổi. Vì vậy, chúng tôi sẽ quay lại với người đã giúp chúng ta giành huy chương vàng, mời lại Indra Sjafri", Zainudin Amali, phó chủ tịch PSSI nói.

HLV Vanenburg đã mất việc

Indra Sjafri được nhắc tới là một người mát tay với nhiều tài năng nội địa. Ông đã gắn bó với các đội trẻ Indonesia 14 năm qua, từ các cấp độ U16, U19 tới U23. Nhà cầm quân này từng 2 lần giúp Indonesia vô địch giải U19 Đông Nam Á, 1 lần vô địch U22 Đông Nam Á và đỉnh cao là tấm huy chương vàng SEA Games 32 cách đây 2 năm. Tại bán kết, chính ông đã có những kế sách đầy khôn ngoan để đánh bại U23 Việt Nam trong thế thua người.

Trong 4 chức vô địch trên, có tới 3 lần ông Sjafri vượt qua các đội tuyển trẻ Việt Nam trên hành trình giành vinh quang (1 ở chung kết, 2 ở bán kết). Do vậy, có thể nói ông là khắc tinh với bóng đá trẻ Việt Nam.

Việc Sjafri thay Vanenburg gần như là điều hiển nhiên vì HLV người Hà Lan đã gây thất vọng tràn trề. Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, dù có lợi thế sân nhà nhưng U23 Indonesia chỉ có thể giành vị trí thứ nhì sau khi thua U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, thầy trò ông thậm chí là một trong những đại diện Đông Nam Á tệ nhất. Indonesia chỉ có được 4 điểm. Họ thua Hàn Quốc 0-1 và hòa 0-0 trước Lào. Họ thậm chí còn có kết quả kém cả Campuchia, Philippines.