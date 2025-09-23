Indonesia thừa nhận có nguy cơ hụt mất 50% chỉ tiêu HCV tại SEA Games 33

TPO - Indonesia đang đứng trước kỳ SEA Games khó khăn bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây khi chủ nhà Thái Lan cắt giảm rất nhiều môn thế mạnh của họ. Bên cạnh đó, ngân sách eo hẹp khiến Indonesia khó cử lực lượng VĐV hùng hậu nhất tranh tài khiến quốc gia này đối diện nguy cơ chỉ đáp ứng được 50% chỉ tiêu huy chương.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, Erick Thohir, đã thừa nhận nguy cơ này khi nhiều môn thể thao thường giành HCV cho Indonesia sẽ không được đưa vào thi đấu tại SEA Games 2025. Tại kỳ SEA Games gần đây nhất được tổ chức tại Campuchia vào năm 2023, Indonesia xếp thứ ba với 87 HCV, 80 huy chương bạc và 109 huy chương đồng. Tại SEA Games 33, Thohir dự kiến Indonesia sẽ mất 41 HCV.

Ông cho rằng đây là “kịch bản xấu nhất đối với đoàn thể thao Indonesia tại SEA Games”. "Trong số 87 HCV có khả năng giành được, chúng ta sẽ hụt mất 41 huy chương. Vậy thứ hạng của chúng ta là bao nhiêu? Có thể là thứ 5 hoặc thứ 6 tại SEA Games", Erick Thohir nói thêm.

Những gì ông Thohir phân tích là rất thực tế. Tại SEA Games 32 cách đây 2 năm, Indonesia xếp thứ 3 sau Việt Nam và Thái Lan nhưng khoảng cách giữa họ với phần còn lại chỉ là 6 HCV. Campuchia, Philippines và Singapore lần lượt cán đích ở các vị trí 4, 5 và 6. Nếu để mất khoảng 50% số HCV so với chỉ tiêu, nguy cơ Indonesia bật khỏi Tốp 5 là rất có thể xảy ra.

Ông Erick Thohir - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia

Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra trường hợp xấu nhất, Erick Thohir đã yêu cầu Ủy ban Olympic Indonesia (NOC) hoàn thiện kế hoạch, nâng cao khả năng cạnh tranh ở các môn thể thao hàng đầu. Erick Thohir cho biết: "Chúng tôi sẽ thảo luận về tiềm năng giành thêm HCV với các bộ môn thể thao hàng đầu".

Nhưng một khó khăn lớn là ngân sách cho SEA Games của Indonesia chỉ là 10 tỷ rupiah (khoảng 15,8 tỷ đồng). Con số này chỉ đủ để cử 120 vận động viên tham dự. Erick Thohir cho biết: "Trong số tiền tài trợ hiện có, chỉ có 10 tỷ rupiah, nghĩa là chúng tôi chỉ có thể cử 120 VĐV. Tôi đã xin được gặp Bộ trưởng Tài chính để xin giải ngân thêm. Tuy nhiên, ngân sách vẫn bị khóa trong khi công tác chuẩn bị cho SEA Games 2025 chỉ còn 2 tháng nữa", ông nói.