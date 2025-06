Nguyễn Thị Huyền trở thành đại sứ thương hiệu độc quyền của GOYA Việt Nam: Khi hai hành trình mang chung một khát vọng

Ngày 12/6/2025, vận động viên điền kinh huyền thoại Nguyễn Thị Huyền – chủ nhân của 13 Huy chương Vàng SEA Games , 3 HCV vô địch châu Á và là đại diện của Việt Nam tại Thế vận hội Olympic – chính thức trở thành đại sứ thương hiệu độc quyền của GOYA Việt Nam .

Đây không chỉ là một cái bắt tay của hai tên tuổi lớn trong thể thao, mà là cuộc gặp gỡ của hai hành trình cùng chung một bản chất: bền bỉ, khiêm nhường và luôn không ngừng bứt phá giới hạn.

Hành trình không chỉ của riêng một người

“Tôi đã từng nghĩ, đường chạy là hành trình đơn độc. Nhưng rồi tôi nhận ra, những nỗ lực của mình không còn là câu chuyện cá nhân. Mà là của rất nhiều người đang âm thầm chạy – mỗi ngày – bằng niềm tin vào điều tử tế và bền vững.”

Nguyễn Thị Huyền chia sẻ như vậy trong lễ công bố hợp tác. Sau hơn 15 năm thi đấu, trở thành nữ vận động viên điền kinh giàu thành tích nhất lịch sử Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền đã chọn một hướng đi mới: đồng hành cùng GOYA – thương hiệu giày chạy bộ “made by Việt Nam” đang tạo ra làn sóng mới trong cộng đồng yêu thể thao nước nhà.

“Đằng sau mỗi tấm huy chương… là hàng nghìn bước chạy không ai nhìn thấy. Nhưng hành trình phía trước – không còn là của riêng tôi. Mà là của tất cả những người có cùng một ý chí: không ngừng bứt phá.”

GOYA – thương hiệu Việt của những người dám hành động

Ra đời từ chính niềm tin của một kỹ sư yêu chạy bộ, GOYA đã từ xưởng nhỏ thủ công trở thành thương hiệu giày chạy đầu tiên của người Việt Nam đủ sức xuất hiện ở mọi hệ giải – từ các giải phong trào tới đỉnh cao chuyên nghiệp. Hơn 1 triệu đôi giày và dép GOYA đã được cộng đồng runner Việt tin tưởng sử dụng.

GOYA không quảng bá bằng chiêu trò, mà thuyết phục người dùng bằng hiệu quả thật sự: êm – bền – bật tốt – và được tạo ra từ sự thấu hiểu sâu sắc cấu trúc bàn chân người châu Á.

Triết lý “Go Out Your Action” – hành động vì điều mình tin – là sợi chỉ đỏ mà GOYA theo đuổi từ những ngày đầu, và cũng là lý do khiến thương hiệu này nhìn thấy chính mình trong Nguyễn Thị Huyền.

“Chúng tôi không chọn người có thành tích tốt nhất. Chúng tôi chọn người có tinh thần giống nhất với thương hiệu.” – Đại diện GOYA chia sẻ.

Khi niềm tin gặp nhau

Sự hợp tác giữa Nguyễn Thị Huyền và GOYA không đơn thuần là sự gắn kết hình ảnh, mà là một hành trình đồng sáng tạo giá trị: cùng lan tỏa tinh thần vượt giới hạn, truyền cảm hứng sống tích cực và đưa sản phẩm Việt ra xa hơn – không bằng khẩu hiệu, mà bằng những bước chân thật sự bền bỉ.

Từ những bản thiết kế mang dấu ấn cá nhân của Huyền, đến các chiến dịch cộng đồng hướng tới runner nữ, học sinh, mẹ bỉm hay các vận động viên phong trào – cả Huyền và GOYA đều cam kết không chạy theo bề nổi. Mục tiêu là truyền năng lượng lâu dài và làm nên những thay đổi có chiều sâu cho cộng đồng yêu chạy bộ Việt Nam.

Hành trình phía trước

Nguyễn Thị Huyền đã rời đường đua đỉnh cao, nhưng hành trình của cô vẫn tiếp tục – trên một chặng đường mới, nơi cô không còn chạy một mình.

Cùng với GOYA, cô sẽ tiếp tục truyền cảm hứng bằng chính những giá trị thật – giản dị, nhưng không dễ có được: kiên định, trung thực và bứt phá bằng nỗ lực từng ngày.

Bởi những dấu ấn lớn không đến từ phép màu. Mà bắt đầu từ những bước chạy không ai thấy, từ những con người không ngừng hành động – vì điều mình tin.