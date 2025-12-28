Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vì những sai phạm nghiêm trọng liên tiếp, bóng đá Malaysia mất số tiền kỷ lục trong năm 2025

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bóng đá Malaysia rơi vào cuộc khủng hoảng kỷ luật chưa từng có vào năm 2025, khi tổng số tiền phạt lên tới hơn 2,4 triệu ringgit Malaysia (khoảng 15,5 tỷ đồng) do các sai phạm trong quản lý, làm giả giấy tờ, tổ chức và bạo lực sân cỏ.

ca4b22e04cd597813dd9c062ccc759dd.jpg

Theo New Straits Times, chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá Malaysia lại nhận tổng số tiền phạt cao đến thế từ FIFA, AFC và cả Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng như Giải bóng đá Malaysia (MFL).

Nếu như năm 2023, tổng số tiền phạt rơi vào khoảng 66.000 ringgit Malaysia (RM), tức 345 triệu đồng theo tỷ giá năm tương ứng, và 186.000 RM vào năm 2024 (1 tỷ đồng) thì đến năm 2025, tổng số tiền phạt tăng vọt lên 2,42 triệu RM (15,5 tỷ đồng).

Sự việc gây thiệt hại nghiêm trọng nhất liên quan đến vụ bê bối về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch. FAM phải nhận án phạt 1,9 triệu RM (12,3 tỷ đồng) vì làm giả hồ sơ giả mạo. Họ cũng chịu thêm 51.000 RM (331 triệu đồng) khoản tiền phạt bổ sung vì các trận đấu liên quan đến vụ việc. Ngoài ra, mỗi cầu thủ nhập tịch lậu phải nộp phạt 11.000 RM (71 triệu đồng) và bị treo giò trong 12 tháng.

Khoản phạt nặng thứ hai là 325.000 RM (2,1 tỷ đồng) từ AFC vì các lỗi liên quan đến địa điểm tập luyện không đạt chuẩn, làm trễ thời gian khai cuộc và những hành vi sai phạm của người hâm mộ.

"Tổng tiền phạt thật sự gây sốc", Jamal Nasir, cựu cầu thủ và HLV đội tuyển quốc gia Malaysia, bày tỏ quan điểm, "Nhưng điều đáng lo ngại hơn là những sai phạm lặp đi lặp lại ở mọi cấp độ, từ liên đoàn đến các câu lạc bộ. Chúng ta không thể cứ nhắm mắt làm sai và ném đi hàng triệu ringgit từ năm này qua năm khác".

Cũng theo tính toán của tờ New Straits Times, số tiền bóng đá Malaysia mất còn nhiều hơn gấp bội vì kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Quy trình kháng cáo sẽ tiêu tốn của FAM hơn 1,2 triệu RM cho phí đăng ký, phí luật sư và phí tư vấn chuyên gia. Cộng thêm những chi phí khác cùng khoản tiền phạt trước đó, bên cạnh sự rút lui của nhà tài trợ, giá trị cầu thủ suy giảm, tổng thiệt hại trong toàn bộ vụ gian lận cầu thủ nhập tịch có thể lên đến 8 triệu RM (khoảng 52 tỷ đồng).

Tuy nhiên, theo chuyên gia thể thao Datuk Dr Pekan Ramli, thiệt hại về danh tiếng của bóng đá Malaysia còn đáng sợ hơn tổn thất về tài chính. "FAM sẽ cần một hoặc hai thập kỷ để khôi phục hình ảnh của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế", ông nhận định.

Thanh Hải
#Malaysia #bóng đá Malaysia #Malaysia bị xử thua #Malaysia bị xử thua 0-3 #án phạt Malaysia #Malaysia bị phạt

