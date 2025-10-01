Liverpool thua sốc trước đội cuối bảng Champions League

TPO - Rạng sáng nay, Liverpool đã thua trận thứ 2 liên tiếp. Lần này là một thất bại có lẽ còn sốc hơn trận đấu cuối tuần trước với Crystal Palace khi họ trắng tay trước đội cuối bảng Galatasaray.

Liverpool là nhà vô địch Champions League 2018/19 trong khi Galatasaray, CLB Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ được dự giải lần thứ 2 trong 5 mùa gần nhất. Lực lượng của Liverpool cũng được đánh giá tinh nhuệ hàng đầu châu Âu. Vậy nên dù phải làm khách, họ vẫn được đánh giá vượt trội.

Tuy vậy, thế trận trên sân cho thấy trong hiệp 1, Galatasaray đã gây rất nhiều khó khăn cho Liverpool. Hàng loạt cơ hội được họ tạo ra. Phút thứ 3, Alper Yilmaz đối mặt Alisson. May mắn cho The Kop khi thủ môn của họ đã xuất sắc.

Nhưng phút 15, Liverpool đã không thể tránh khỏi bàn thua. Sau pha phạm lỗi của Dominik Szoboszlai trong vòng cấm, trọng tài cho Galatasaray được hưởng penalty và từ cự ly 11 m, Osimhen đã nhẹ nhàng ghi bàn mở tỷ số.

Những phút tiếp theo, hai đội chơi ăn miếng trả miếng song dần dần, thế trận ngả về Liverpool. Với hàng tiền vệ vượt trội, đại diện Ngoại hạng Anh đã kiểm soát tuyến giữa, cầm bóng 67% và bắt đầu tạo ra những cơ hội. Tiếc rằng Florian Wirtz, Hugo Ekitike đều không thể tận dụng để gỡ hòa.

Osimhen ghi bàn duy nhất trận đấu

Thế trận dồn ép của Liverpool còn dữ dội hơn trong hiệp 2. Họ gần như chơi bóng nửa sân, dứt điểm 7 so với 2 bên phía Galatasaray. Ngay đầu hiệp, Ekitike được trao cơ hội vàng song anh không thắng được thủ môn ở cự ly gần.

Chứng kiến thế trận bế tắc của học trò, HLV Arne Slot đã đưa Mohamed Salah và Alexander Isak, những chân sút được ông để dành cho trận gặp Chelsea vào cuối tuần, vào sân. Liverpool tạo ra thêm 6 cơ hội nữa song tất cả đều chung một kịch bản là không thắng nổi hàng thủ Galatasaray.

Kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối khi trọng tài ban đầu cho Liverpool được hưởng penalty. Song sau đó, ông thay đổi quyết định, cho rằng hậu vệ Galatasaray không phạm lỗi.

Trận đấu kết thúc, lần đầu tiên từ đầu mùa Liverpool không thể ghi bàn phút cuối và lần đầu tiên họ tịt ngòi. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 tuần của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, cho thấy CLB này bắt đầu gặp nhiều vấn đề.