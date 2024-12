Lập cú đúp giúp Liverpool hủy diệt Tottenham, Salah chinh phục 3 kỷ lục

TPO - Ở trận đấu muộn vòng 17 Ngoại hạng Anh vào đêm qua, Liverpool đã đánh bại Tottenham 6-3. Chiến thắng này giúp Mohamed Salah chinh phục tới 3 kỷ lục của giải đấu.

Đầu tiên là kỷ lục “Cầu thủ có nhiều mùa giải cán mốc 10 bàn thắng và kiến tạo nhất”. Salah đã có 6 mùa giải, trong khi người giữ kỷ lục trước đó là Wayne Rooney mới dừng lại ở con số 5.

Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là Salah chỉ cần 17 vòng ở mùa giải 2024/25 để lập kỷ lục khi anh cán mốc 15 bàn và 11 kiến tạo sau trận thắng Tottenham vừa qua, tất cả đều là nhiều nhất giải đấu.

Mohamed Salah ghi 2 bàn vào lưới Tottenham, một là pha đưa bóng vào lưới trống ở phút 54 và hai là tình huống đá nối bằng chân phải ở phút 61. Ngoài ra anh còn góp 2 kiến tạo giúp Liverpool dẫn 3-1 và ấn định tỷ số 6-3.

Với 15 bàn thắng và 11 lần trợ giúp đồng đội lập công, Mohamed Salah trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh chạm mốc 10 bàn và 10 kiến tạo trước Giáng sinh. Thậm chí anh cũng là cầu thủ đầu tiên đạt thành tích này trong 4 mùa giải liên tiếp.

Mùa giải này thực sự đang diễn ra suôn sẻ với Liverpool và Mohamed Salah. Trong ngày Chelsea bị Everton cầm hòa 0-0, The Kop đã bứt phá để giữ khoảng cách 4 điểm so với nhóm bám đuổi, trong khi họ vẫn còn 1 trận chưa đá (gặp Everton bị hoãn do bão).

Chưa dừng lại ở đó, The Kop còn gặp lịch thi đấu nhẹ nhàng từ nay đến đầu năm mới với Leicester, West Ham và đối thủ họ quen “bắt nạt” là MU. CLB này hoàn toàn có thể bứt phá vì gần như mọi đối thủ xương xẩu nhất họ đều đã vượt qua.

Lịch thi đấu nhẹ nhàng cũng có thể giúp Salah nâng cao hơn nữa thành tích ghi bàn của mình. Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn, hơn Erling Haaland 2 bàn thắng. Nếu tiếp tục trở thành Vua phá lưới mùa giải năm nay, chân sút Ai Cập sẽ cân bằng kỳ tích 4 lần trở thành chân sút xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh của Thierry Henry.