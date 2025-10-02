Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đội tuyển Việt Nam: Ông Kim Sang-sik đang tính gì?

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi hàng loạt gương mặt trẻ vào đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho 2 lượt trận với Nepal ở Vòng loại Asian Cup 2027. Đâu là phép tính của HLV Kim Sang-sik?

anh-chup-man-hinh-2025-09-06-luc-204500.png
Đội tuyển Việt Nam sẽ thêm làn gió mới từ lứa cầu thủ trẻ, bước chuẩn bị quan trọng cho các mục tiêu dài hạn

Thông điệp từ ông Kim Sang-sik

Hai trận đấu này đều diễn ra trên sân Thống Nhất, lần lượt ngày 9 và 14/10. Tại bảng F, đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng thứ nhì với 3 điểm ít hơn Malaysia. Thứ hạng này có thể thay đổi nếu tới đây Malaysia chịu án phạt từ AFC do liên quan việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ở trận lượt đi.

Tuy nhiên trước mắt, đội tuyển Việt Nam cần lấy trọn 6 điểm trước Nepal. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay của thầy trò ông Kim Sang-sik khi Nepal là đối thủ tầm trung. Có lẽ chính vì điều này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tận dụng cơ hội để gọi một loạt cầu thủ trẻ.

Dễ thấy bộ khung chính đội tuyển Việt Nam vẫn được giữ gần nguyên vẹn với những cái tên như Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội) ở hàng tiền vệ hay Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Cao Pendant Quang Vinh (Công an Hà Nội) ở hàng thủ, Văn Vĩ (Nam Định) và Tiến Linh (Công an TPHCM), Tuấn Hải (Hà Nội) trên hàng công.

anh-chup-man-hinh-2025-09-23-luc-213610.png

Điểm đáng chú ý, ông Kim Sang-sik đã bỏ qua Nguyễn Filip và Đình Triệu đang không có phong độ tốt và trái lại gọi Đặng Văn Lâm đang hồi sinh ở Ninh Bình. Nguyễn Văn Việt, thủ môn trẻ đang chơi ấn tượng ở Thể Công Viettel cũng được trao cơ hội.

Đây có lẽ là thông điệp của HLV Kim Sang-sik, mọi cầu thủ chơi tốt đều có cơ hội được góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Nó cũng đòi hỏi những cầu thủ đang có suất phải thường xuyên nỗ lực để “giữ chỗ”.

SEA Games 33: mục tiêu hạng nặng

Điểm đáng chú ý nhất như trên đã nói, ông Kim Sang-sik đã gọi vào đội tuyển Việt Nam hàng loạt gương mặt trẻ ở đội U23. Số này gồm: Khuất Văn Khang, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Đình Bắc, thủ môn Trung Kiên và 2 hậu vệ Nhật Minh, Hiểu Minh cùng hậu vệ cánh Phi Hoàng.

Hầu hết các cầu thủ này đều được thường xuyên ra sân trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam ở các giải đấu vừa qua, từ Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đến Vòng loại U23 châu Á 2026.

Đây là sự chuẩn bị có tính chiến lược cho các mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam, phía trước chính là SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm. Sau khi để mất HCV ở kỳ đại hội trước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) rất đau đáu muốn giành lại vị trí số 1. Tuyển U23 Việt Nam hiện nay là tập thể được đầu tư tập huấn và thi đấu nhiều nhất để hướng đến mục tiêu trên.

anh-chup-man-hinh-2025-09-04-luc-065810.png

Dù khó khăn khi phải chơi trên đất Thái, nhưng cơ hội của U23 Việt Nam được đánh giá khá cao bởi các đối thủ đều gặp các vấn đề bất lợi.

Hai trận đấu với Nepal tới đây sẽ là dịp để các cầu thủ trẻ được ra sân, tích luỹ kinh nghiệm cũng như “ghi điểm” với ông Kim Sang-sik. Nó đồng thời cũng là bước chuẩn bị dài hơi hơn khi “thế hệ vàng” Thường Châu của những Quang Hải, Duy Mạnh…đã bắt đầu chớm bên kia sườn dốc.

Tiểu Yến
#Đội tuyển Việt Nam #Asian Cup 2027 #Nepal #Kim Sang-sik #Đặng Văn Lâm #Nguyễn Quang Hải #Khuất Văn Khang

Xem thêm

Cùng chuyên mục