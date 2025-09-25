Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Việt Nam vượt Thái Lan, trở thành đội tuyển futsal Đông Nam Á đạt thành tích tốt nhất vòng loại châu Á

Đặng Lai

TPO - Đêm qua, các trận đấu của 7 trong 8 bảng vòng loại Cúp châu Á futsal 2026 đã kết thúc (bảng D thi đấu trong tháng 10). Những tấm vé đã thuộc về các đội bóng xứng đáng nhất. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam trở thành đội duy nhất giành được 9 điểm - là cái tên đạt thành tích tốt nhất.

553162957-1121861763481069-1564264693216972593-n.jpg

Với khả năng tấn công biến hóa và đa dạng, Việt Nam đã thắng tất cả 3 trận ở vòng loại Cúp châu Á 2026. Đội vùi dập Hồng Kông Trung Quốc 9-1, dễ dàng hạ gục tuyển Trung Quốc 7-2 và trước đối thủ mạnh rất là Lebanon thì Việt Nam cũng nhẹ nhàng giành chiến thắng 4 bàn không gỡ. Thầy trò HLV Diego Giustozzi kết thúc vòng loại với 20 bàn thắng để trở thành một trong những đội sở hữu hàng tấn công mạnh.

Nếu xét khu vực Đông Nam Á,Việt Nam là đội giành được nhiều điểm nhất. Thái Lan nhiều năm nay vẫn là đội mạnh nhất khu vực nhưng ở vòng loại vừa qua, họ đã bất ngờ bị Hàn Quốc cầm hòa với tỷ số 2 đều. Thái Lan vẫn dẫn đầu bảng nhưng họ chỉ có được 7 điểm khi kết thúc vòng loại. Trong khi đó, một số đại diện Đông Nam Á khác gồm Malaysia và Myanmar hài lòng với vị trí thứ 2.

549990476-1118462663820979-5130292219386123321-n.jpg
Việt Nam đá 3 trận giành trọn 9 điểm

Theo luật, các đội dẫn đầu giành vé vào thẳng trong khi 7/8 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất cũng đi tiếp. Theo BXH các đội xếp nhì hiện tại, Myanmar đang đứng thứ 7. Họ cần chờ bảng D kết thúc để biết mình có suất hay không. Tới thời điểm hiện tại, Malaysia đã chắc chắn có vé vớt, theo chân Việt Nam và Thái Lan dự VCK Asian Cup futsal 2026 tại Indonesia. Nhiều khả năng Đông Nam Á sẽ góp 4 đại diện.

Các đội bóng khác như Campuchia, Timor Leste hài lòng với vị trí thứ 3 khi giành được 1 chiến thắng danh dự, trong khi Brunei xếp cuối cùng. Tại vòng loại vừa qua, Lào, Philippines và Singapore là các đội Đông Nam Á không tham dự trong khi Indonesia là chủ nhà nên được miễn thi đấu.

capture.jpg
BXH bảng E vòng loại Asian Cup 2026
Đặng Lai
