Thể thao

Google News

Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy tranh tài tại Giải vô địch bắn súng quốc gia 2025

Trọng Đạt
TPO - Giải vô địch bắn súng quốc gia - Cúp Liên đoàn Bắn súng Việt Nam 2025 đã khởi tranh tại Hà Nội, quy tụ gần 300 xạ thủ hàng đầu cả nước. Đây không chỉ là sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu thành tích cao, mà còn là bước chạy đà quan trọng cho bắn súng Việt Nam hướng tới SEA Games 33 và các giải đấu quốc tế.

2.jpg

Tối 22/9, tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Bắn súng Việt Nam long trọng tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch bắn súng quốc gia - Cúp Liên đoàn Bắn súng Việt Nam năm 2025, đồng thời trao thưởng đợt 1 cho các vận động viên và huấn luyện viên xuất sắc.

Giải diễn ra từ ngày 20/9 đến 2/10, quy tụ gần 300 vận động viên đến từ 13 đoàn thuộc 12 đơn vị, ngành, địa phương trên cả nước, gồm: Quân đội, Công an Nhân dân, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đồng Nai. Đáng chú ý, đoàn Công ty TNHH MTV Cơ khí - Hóa chất 13 (Nhà máy Z113) tham gia với tư cách thành viên của Đoàn Quân đội.

Giải năm nay quy tụ nhiều gương mặt xuất sắc từng ghi dấu ấn quốc tế như: Trịnh Thu Vinh (2 lần vào chung kết Olympic 2024), Phạm Quang Huy (HCV ASIAD 2023), Lê Thị Mộng Tuyền (giành vé chính thức dự Olympic 2024), Nguyễn Thị Mai Chi (HCV Giải vô địch châu Á 2025 tại Kazakhstan)…

Các VĐV sẽ tranh tài ở 33 nội dung thi đấu, bao gồm: bắn súng đĩa bay Compak Sporting; đĩa bay Trap, Skeet nam, nữ, đồng đội hỗn hợp; súng ngắn hơi, súng ngắn bắn nhanh, súng ngắn thể thao; súng trường 3 tư thế nam, nữ, đồng đội hỗn hợp; súng trường hơi di động. Tổng cộng có 34 bộ huy chương được trao (28 bộ cá nhân, 28 bộ đồng đội và 5 bộ nội dung hỗn hợp).

1.jpg

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ trao huy chương cho cá nhân, đồng đội xếp hạng Nhất, Nhì, Ba; Trao giấy chứng nhận cho vận động viên xếp hạng Nhất, Nhì, Ba. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam trao cờ thưởng cho các cá nhân đạt thành tích và nhất, nhì, ba toàn đoàn; Trao tiền thưởng huy chương vàng cá nhân (Mức thưởng HCV cá nhân: 2.000.000 đồng; HCB cá nhân: 1.500.000 đồng, HCĐ cá nhân: 1.000.000 đồng) và phá kỷ lục quốc gia mới, mức thưởng: 2.000.000 đồng/Phá kỷ lục).

Kết thúc giải, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ trao huy chương cho các cá nhân, tập thể đoạt giải. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam trao cờ thưởng cá nhân đạt thành tích và nhất, nhì, ba toàn đoàn, cùng tiền thưởng ở mức: 2 triệu đồng (HCV), 1,5 triệu đồng (HCB), 1 triệu đồng (HCĐ) và 2 triệu đồng cho thành tích phá kỷ lục quốc gia.

Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình cho biết: “Với quyết tâm cao của Ban lãnh đạo Liên đoàn, đây là lần thứ 5 liên tiếp (từ năm 2020) chúng tôi đăng cai Giải vô địch bắn súng quốc gia trong hệ thống thi đấu thành tích cao, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và sự đồng hành quý báu của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)".

Sau giải đấu, các đoàn sẽ tiếp tục chuẩn bị tham dự Giải vô địch Bắn súng Đông Nam Á (SEASA) lần thứ 47 tại Thái Lan, với nội dung súng ngắn, súng trường (6 - 15/10) và đĩa bay Trap, Skeet (15 - 31/10/2025). Đặc biệt, tháng 12 tới, bắn súng Việt Nam sẽ tranh tài ở các nội dung súng ngắn, súng trường, đĩa bay Trap, Skeet và Compak Sporting tại SEA Games 33 cũng diễn ra ở Thái Lan.

Trọng Đạt
#bắn súng quốc gia 2025 #Trịnh Thu Vinh #Phạm Quang Huy #SEA Games 33 #giải vô địch bắn súng Việt Nam #đấu trường quốc tế #bắn súng Việt Nam

