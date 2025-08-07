Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

VALORANT KSPORTS MASTERCUP 2025: Mùa hè bùng nổ cho game thủ Việt

VALORANT là tựa game FPS chiến thuật 5v5 được phát triển bởi Riot Games – nhà phát hành đứng sau siêu phẩm Liên Minh Huyền Thoại. Trò chơi kết hợp giữa yếu tố bắn súng chính xác của dòng game truyền thống như CS:GO và hệ thống kỹ năng độc đáo từ từng "đặc vụ" (agent), tạo nên một lối chơi vừa căng não, vừa đậm chất Esports.

Giới thiệu về VALORANT

Giới thiệu về VALORANT

VALORANT là tựa game FPS chiến thuật 5v5 được phát triển bởi Riot Games – nhà phát hành đứng sau siêu phẩm Liên Minh Huyền Thoại. Trò chơi kết hợp giữa yếu tố bắn súng chính xác của dòng game truyền thống như CS:GO và hệ thống kỹ năng độc đáo từ từng “đặc vụ” (agent), tạo nên một lối chơi vừa căng não, vừa đậm chất Esports.

Từ khi ra mắt, Valorant đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường toàn cầu – trong đó Việt Nam là một trong những khu vực có cộng đồng người chơi phát triển mạnh mẽ nhất. Hệ sinh thái Valorant tại Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh, với nhiều đội tuyển tiềm năng và các giải đấu chất lượng chuyên nghiệp.

quangcao01.jpg

Giới thiệu giải đấu: VALORANT KSPORTS MASTERCUP 2025

Và để thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh ấy, VALORANT KSPORTS MASTERCUP 2025 chính thức ra mắt! Đây là giải đấu quy mô toàn quốc, mở rộng cơ hội cho tất cả các game thủ – từ bán chuyên cho đến những đội tuyển dày dạn kinh nghiệm.

Không giới hạn trình độ – Miễn bạn có đam mê và tinh thần thi đấu nghiêm túc, bạn đều có cơ hội bước lên sân khấu lớn.

Tổ chức chuyên nghiệp, vận hành bài bản – Các trận đấu sẽ được livestream trực tiếp, trọng tài điều phối minh bạch và rõ ràng.

Tổng giải thưởng lên đến 75 triệu đồng, phân chia cho Top 8 đội tuyển xuất sắc nhất.

quangcao02.jpg

Thời gian và lịch trình chính thức

Thời gian đăng ký: 21/07 – 07/08/2025

Vòng Playoff: Bắt đầu từ 10/08/2025

Chung kết toàn quốc: Diễn ra vào 14/09/2025 tại TPHCM

Fanpage chính thức giải đấu: https://www.facebook.com/valorantksports

quangcao03.jpg

Cơ cấu giải thưởng

Vị trí
 Giải thưởng
Top 1
 25.000.000 VNĐ
Top 2
 20.000.000 VNĐ
Top 3
 12.500.000 VNĐ
Top 4
 7.500.000 VNĐ
Top 5
 5.000.000 VNĐ
Top 6
 2.500.000 VNĐ
Top 7
 1.250.000 VNĐ
Top 8
 1.250.000 VNĐ
quangcao04.jpg

Những cái tên "quái kiệt" xuất hiện

VALORANT KSPORTS MASTERCUP 2025 sẽ là màn tranh tài của nhiều đội tuyển nổi bật, đại diện cho các vùng miền và phong cách chơi khác nhau:

OUTSIDER – Lối chơi tốc độ, luôn chủ động giao tranh

LAZY – Trẻ trung, đột phá, tinh thần không ngán bất kỳ đối thủ nào

Veterans – Kinh nghiệm dày dạn, chiến thuật thâm sâu

Black Rose – Lạnh lùng, kiểm soát và kỷ luật tuyệt đối

Sự hiện diện của các đội tên tuổi sẽ biến giải đấu này thành một “đại chiến” đích thực.

Đơn vị tổ chức và đồng hành

Tổ chức bởi: KSPORTS – nền tảng thể thao điện tử hàng đầu châu Á

Đồng hành cùng: GEMS Esports, Esports 3.0, South Esports, Unicus Agency – những cái tên uy tín trong giới tổ chức Esports chuyên nghiệp

quangcao05.jpg

Sẵn sàng để ghi danh

Đừng để cơ hội đi qua! Dù bạn đang là người chơi bán chuyên hay từng thi đấu chuyên nghiệp, VALORANT KSPORTS MASTERCUP 2025 chính là sân khấu để bạn thể hiện bản thân và tiến gần hơn tới đỉnh cao.

Đăng ký ngay tại: https://rebrand.ly/ksportscup. Hạn chót đăng ký: 07/08/2025
Chung kết: 14/09/2025

VALORANT KSPORTS MASTERCUP 2025 – Đấu trường xứng tầm, đam mê bùng nổ!

#VALORANT #KSPORTS MASTERCUP 2025 #Esports Việt Nam #giải đấu Valorant #thể thao điện tử #giải thưởng Valorant #đấu trường Valorant

