Giải bóng đá nữ VĐQG: Hà Nội mất ngôi vào tay TPHCM

Giải bóng đá nữ VĐQG-cúp Thái Sơn Bắc 2025 bắt đầu vào giai đoạn bước ngoặt gay cấn

Trận đấu muộn nhất của lượt 7 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội và Thái Nguyên T&T. Ra sân với đội hình mạnh nhất, Hà Nội mong muốn giành chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T cần 3 điểm để có thể bám đuổi nhóm tranh huy chương. Trận đấu diễn ra hấp dẫn trong hiệp 1 nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, khoảnh khắc tỏa sáng của những ngôi sao đã làm nên khác biệt. Phút 58, Mỹ Anh căng ngang rất hay để Nguyễn Thị Bích Thùy dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T. Thời gian còn lại của trận đấu, Hà Nội đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không hiệu quả. Họ đành chấp nhận thua 0-1 và mất ngôi đầu vào tay TP.Hồ Chí Minh I.

Ở trận đấu còn lại, Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) không gặp nhiều khó khăn khi đụng độ TP.Hồ Chí Minh II. Phút 20, bàn thắng sớm đến khi Phạm Thị Nhâm dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu cho Than KSVN.

Đây cũng là sự mở đầu cho ngày thi đấu thành công của đội bóng vùng mỏ. Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Thị Vạn nhân đôi cách biệt ở phút 34 trước khi Thúy Hằng nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Hải Yến lập công giúp Than KSVN dẫn 4-0. Sang hiệp 2, không có thêm bàn thắng nào được ghi và 3 điểm thuộc về Than KSVN.

Kết thúc vòng 7, TPHCM I vươn lên đầu với 16 điểm, hai vị trí tiếp theo thuộc về Than KSVN và Hà Nội, đều cùng 14 điểm.