Lượt 3 giải nữ VĐQG: TP Hồ Chí Minh I tiếp mạch thắng, Thanh Nhã lập siêu phẩm

Tiểu Phùng

TP Hồ Chí Minh I tiếp tục có chiến thắng sát nút 2-1 trước Thái Nguyên T&T ở lượt trận thứ 3 giải Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025, qua đó giành trọn 3 điểm để vững ngôi đầu bảng. 

anh-chup-man-hinh-2025-09-13-luc-191127.png
Tp HCM I vững ngôi đầu bảng sau lượt trận ngày 13/9.

Thái Nguyên T&T đối đầuTp Hồ Chí Minh I trong trận đấu mà họ rất cần 3 điểm nhằm cải thiện thứ hạng. Đội bóng xứ chè có được điều mình cần khi Nguyễn Thị Bích Thùy ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1. Nhưng chỉ 2 phút sau, K’Thủa lập tức gỡ hòa cho Tp Hồ Chí Minh I.

anh-chup-man-hinh-2025-09-13-luc-191945.png
Thanh Nhã có bàn thắng đẹp mắt giúp Hà Nội đánh bại Than KSVN

Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra khó lường và Thu Thảo ghi bàn quyết định giúp đội bóng thành phố mang tên Bác dẫn trước Tp Hồ Chí Minh I thắng chung cuộc 2-1.

Ở trận đấu còn lại giữa Hà Nội và và Than KSVN, khoảnh khắc tỏa sáng của tuyển thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Thanh Nhã giúp đội bóng Thủ đô thắng tối thiểu 1-0. Trong một pha đi bóng mạnh mẽ ở phút 72, Thanh Nhã bất ngờ tung cú vuốt bóng ở khoảng cách hơn 35m, đưa bóng đi vào góc cao khung thành Than KSVN, ghi bàn thắng cho Hà Nội.

Tiểu Phùng
