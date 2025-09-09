Lượt 2 giải nữ VĐQG 2025: Hà Nội buộc Thái Nguyên chia điểm

Trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội ở vòng 2 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025 kết thúc bất phân thắng bại, không có bàn thắng nào được ghi.

Hà Nội khiến Thái Nguyên chia điểm trong lượt trận 2 giải bóng đá nữ VĐQG-cúp Thái Sơn Bắc 2025 (ảnh Trang Trang)

Cuộc đọ sức đầu tiên ở vòng 2 diễn ra giữa 2 ứng viên vô địch Hà Nội và Thái Nguyên T&T. Trong những phút đầu tiên, Thái Nguyên chơi có phần lấn lướt hơn. Họ chờ đợi vào tốc độ của bộ đôi Lò Thị Hoài – Nguyễn Thị Bích Thùy. Các cầu thủ xứ chè tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội có lợi thế về thể hình – thể lực. Các pha tạt bóng từ hai biên của đội bóng Thủ đô hướng đến vị trí của Phạm Hải Yến. Tuyển thủ Việt Nam có các pha không chiến ấn tượng và khiến khung thành Thái Nguyên chao đảo.

Về cuối hiệp 1, thế trận trên sân dần trở nên cân bằng hơn. Cả hai đội đều có nhiều pha xử lý bóng thiếu đi tính chính xác. Khi có tình huống thuận lợi để ghi bàn, các cầu thủ dứt điểm không chuẩn xác hoặc chưa đủ lực để tạo ra nguy hiểm.

Sang hiệp 2, cục diện trận đấu không có nhiều thay đổi. Không thể ghi bàn vào lưới đối phương, Thái Nguyên T&T và Hà Nội đều chọn cách đá chắc chắn, kèm chặt ngôi sao tấn công của đối phương. Cái tên nổi bật nhất trên sân chính là tuyển thủ đội tuyển nữ Việt Nam Ngân Thị Vạn Sự. Đáng tiếc, những pha đột phá của cô chưa mang đến hiệu quả.

Trong những phút cuối trận, vẫn có các pha bóng đáng chú ý để hai đội ghi bàn nhưng tiền đạo đôi bên không thể tận dụng. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0.