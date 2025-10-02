Ninh Bình cán mốc 30 trận bất bại, vươn lên số 1 châu Á

TPO - Trong trận đấu quan trọng với Thể Công Viettel vừa diễn ra, Ninh Bình đã tiếp tục cho thấy bộ mặt lì lợm của mình. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất với một số trường hợp chấn thương nhưng đội bóng cố đô vẫn ra về với 1 điểm để kéo dài mạch không thua của mình lên con số 30, qua đó vươn lên số 1 châu Á.

Trong trận cầu tâm điểm ở LPBank V.League 1, Ninh Bình FC khởi đầu ấn tượng hơn. Và phút 33, họ đã vươn lên dẫn trước nhờ cú đá penalty của Đức Chiến. Pha bóng này giúp Ninh Bình FC tự tin đưa trận đấu về đích vì trước đó vài phút, Thể Công Viettel đã mất người với tấm thẻ đỏ của Bùi Tiến Dũng (kéo ngã Gustavo trong vòng cấm địa dẫn tới phạt đền).

Tiếc rằng ở phút 68, họ lại để Thể Công Viettel gỡ hòa. Xuân Tiến vô lê một chạm cực nhanh đưa bóng găm thẳng vào góc cao. 1-1 cho Thể Công Viettel và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

CLB Arkadag của Turkmenistan vừa thua 0-2 vào sáng nay

Dù không thể có 3 điểm như mong muốn nhưng dù sao, Ninh Bình FC vẫn tạo nên một cột mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam. Họ cán mốc trận bất bại thứ 30 liên tiếp (tính trong 90 phút chính thức). Trước ngày 2/10, ở châu Á chỉ còn 2 đội là Ninh Bình FC của Việt Nam và Arkadag của Turkmenistan giữ mạch bất bại dài nhất hiện tại. Nhưng rạng sáng nay, Arkadag đã thất bại 0-2 ở Cúp C2 châu Á, khiến mạch không thua của họ dừng lại ở con số 29.

Như vậy, Ninh Bình đã trở thành đội bóng sở hữu mạch trận không thua dài nhất châu Á. Trước đó, Ninh Bình cùng với Arkadag đã ganh đua nhau ở vị trí dẫn đầu trong nhiều tuần liên tiếp trước khi CLB Turkmenistan hụt bước và tạo điều kiện cho Ninh Bình FC vươn lên.

Phải thừa nhận rằng việc không thi đấu quốc tế đã giúp Ninh Bình phần nào chưa bị đứt mạch trận thăng hoa. Và họ có thể tận dụng cơ hội này để tiếp tục phá sâu những cột mốc mới, không chỉ trong khuôn khổ bóng đá Việt Nam mà còn trên tầm cỡ châu Á.