Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ninh Bình cán mốc 30 trận bất bại, vươn lên số 1 châu Á

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong trận đấu quan trọng với Thể Công Viettel vừa diễn ra, Ninh Bình đã tiếp tục cho thấy bộ mặt lì lợm của mình. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất với một số trường hợp chấn thương nhưng đội bóng cố đô vẫn ra về với 1 điểm để kéo dài mạch không thua của mình lên con số 30, qua đó vươn lên số 1 châu Á.

557481877-1471517827810283-4680585251321591970-n.jpg

Trong trận cầu tâm điểm ở LPBank V.League 1, Ninh Bình FC khởi đầu ấn tượng hơn. Và phút 33, họ đã vươn lên dẫn trước nhờ cú đá penalty của Đức Chiến. Pha bóng này giúp Ninh Bình FC tự tin đưa trận đấu về đích vì trước đó vài phút, Thể Công Viettel đã mất người với tấm thẻ đỏ của Bùi Tiến Dũng (kéo ngã Gustavo trong vòng cấm địa dẫn tới phạt đền).

Tiếc rằng ở phút 68, họ lại để Thể Công Viettel gỡ hòa. Xuân Tiến vô lê một chạm cực nhanh đưa bóng găm thẳng vào góc cao. 1-1 cho Thể Công Viettel và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

2019-01-09t113112z-988986605-rc118fc9bd70-rtrmadp-3-soccer-asiancup-jpn-tkm-1703851786-1703854522.jpg
CLB Arkadag của Turkmenistan vừa thua 0-2 vào sáng nay

Dù không thể có 3 điểm như mong muốn nhưng dù sao, Ninh Bình FC vẫn tạo nên một cột mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam. Họ cán mốc trận bất bại thứ 30 liên tiếp (tính trong 90 phút chính thức). Trước ngày 2/10, ở châu Á chỉ còn 2 đội là Ninh Bình FC của Việt Nam và Arkadag của Turkmenistan giữ mạch bất bại dài nhất hiện tại. Nhưng rạng sáng nay, Arkadag đã thất bại 0-2 ở Cúp C2 châu Á, khiến mạch không thua của họ dừng lại ở con số 29.

Như vậy, Ninh Bình đã trở thành đội bóng sở hữu mạch trận không thua dài nhất châu Á. Trước đó, Ninh Bình cùng với Arkadag đã ganh đua nhau ở vị trí dẫn đầu trong nhiều tuần liên tiếp trước khi CLB Turkmenistan hụt bước và tạo điều kiện cho Ninh Bình FC vươn lên.

Phải thừa nhận rằng việc không thi đấu quốc tế đã giúp Ninh Bình phần nào chưa bị đứt mạch trận thăng hoa. Và họ có thể tận dụng cơ hội này để tiếp tục phá sâu những cột mốc mới, không chỉ trong khuôn khổ bóng đá Việt Nam mà còn trên tầm cỡ châu Á.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
#Ninh Bình FC #bất bại liên tiếp #V.League 1 #kỷ lục châu Á #bóng đá Việt Nam #thể Công Viettel

Xem thêm

Cùng chuyên mục