Nhận định Thép Xanh Nam Định vs Svay Rieng, 19h30 ngày 25/9: Tìm lại niềm vui

TPO - Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định vs Svay Rieng, bảng B Cúp C1 Đông Nam Á lúc 19h30 ngày 25/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nam Định quyết tâm tìm lại niềm vui sau trận thua cay đắng trước Ninh Bình FC.

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs Svay Rieng

Giống như mùa giải trước, Thép Xanh Nam Định đang khởi đầu đầy khó khăn ở mùa giải mới vì hai lý do quan trọng. Đầu tiên, họ chiêu mộ quá nhiều tân binh và HLV Vũ Hồng Việt cần thời gian để sắp xếp đội hình tối ưu. Thứ hai, họ đặt tham vọng lớn ở 4 đấu trường khác nhau, với những quy định khác nhau.

Nếu như V-League và Cúp Quốc gia có giới hạn về số ngoại binh, thì Cúp C2 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á lại “thoáng” hơn. Điều này khiến HLV Vũ Hồng Việt luôn phải đau đầu trong việc chọn ai, bỏ ai và ông có lẽ sẽ cần vài tháng để đưa Nam Định đi đúng quỹ đạo.

Còn nhớ ở mùa trước, Nam Định từng chật vật ở giai đoạn đầu trước khi bùng nổ ở giai đoạn 2 để lên ngôi vô địch V-League. Dù vậy, họ đều bị loại sớm ở các đấu trường cúp. Đây là điều mà đội bóng thành Nam muốn thay đổi ở mùa này.

Sau khởi đầu mỹ mãn ở Cúp C2 châu Á, Thép Xanh Nam Định gây thất vọng khi để thua tân binh V-League Ninh Bình FC 0-2. Mùa giải mới bắt đầu, nhưng khả năng vô địch lần thứ 3 liên tiếp của Nam Định đang ít dần đi khi họ kém đối thủ đến 5 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận.

Nhìn theo hướng tích cực, trận thua Ninh Bình FC sẽ giúp Nam Định đánh giá đúng sức mạnh bản thân hơn và nhanh chóng quyết định nên dồn sức cho đấu trường nào. Nam Định đã vô địch V-League 2 mùa liên tiếp và bây giờ là lúc họ tiến ra sân chơi khu vực và châu lục.

Ở bảng B Cúp C1 Đông Nam Á, chỉ có Johor DT được đánh giá cao hơn Nam Định. Nếu chơi đúng sức, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có thể giành vé vào bán kết. Tất nhiên, họ không được phép phạm sai lầm nào, đặc biệt trước các đối thủ yếu hơn.

Ở trận ra quân, Nam Định tiếp đón đại diện Campuchia Svay Rieng trên sân nhà Thiên Trường. Svay Rieng đang dẫn đầu bảng B sau chiến thắng 3-0 trước Shan Utd của Myanmar và sở hữu khá nhiều ngoại binh chất lượng. Dù vậy, lực lượng của họ vẫn khó so bì với Nam Định.

Cần biết rằng cách đây 1 tuần, Nam Định từng đè bẹp đội bóng mạnh của Thái Lan Ratchaburi 3-1 trên sân nhà. Svay Rieng rõ ràng không thể so sánh với Ratchaburi và khó lòng tạo ra bất ngờ tại “chảo lửa” Thiên Trường.

Lịch sử đối đầu Thép Xanh Nam Định vs Svay Rieng

Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ.

Phong độ Thép Xanh Nam Định vs Svay Rieng