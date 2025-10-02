Nhận định bóng đá Đông Á Thanh Hoá-Becamex TPHCM 18h ngày 2/10: Nghèo gặp khó

TPO - Nhận định bóng đá trận Đông Á Thanh Hoá gặp Becamex TPHCM diễn ra lúc 18h ngày 2/10 tại vòng 6 LPBank V.League 1-2025/26. Nhận định trước trận đấu, phong độ và lực lượng, dự đoán tỷ số. Thanh Hoá và Becamex TPHCM đều cần điểm cho cuộc đua trụ hạng phía trước.

Đông Á Thanh Hoá cần một chiến thắng để thêm động lực cho cuộc đua khó khăn phía trước

Nhận định trước trận đấu Đông Á Thanh Hoá vs Becamex TPHCM

Becamex TPHCM từng là thế lực ở V-League với 4 chức vô địch, 2 trong số đó ở giai đoạn Hà Nội T&T của bầu Hiển đang thống trị các giải quốc nội. Tuy nhiên cùng với việc không còn được đầu tư nhiều như trước, đội bóng đất Thủ dần sa sút.

Ở mùa giải năm nay, họ lại mấttiền đạo số 1 Nguyễn Tiến Linh chuyển tới đầu quân cho Công an TPHCM. Điều này khiến cho sức mạnh của Becamex TPHCM càng suy giảm. Sau 5 vòng đấu, Becamex Bình Dương hiện mới được vỏn vẹn 3 điểm, đứng áp chót trên bảng xếp hạng.

Nhưng đối thủ của họ trong cuộc chạm trán tại vòng 6 lại là Đông Á Thanh Hoá, đội bóng thậm chí còn gặp nhiều khó khăn gấp bội. Chuẩn bị cho mùa giải này, Thanh Hoá đưa về khá nhiều gương mặt mới, gồm cả những cựu tuyển thủ như Quế Ngọc Hải. Hàng tiền đạo có sự hiện diện của Rimario, chân sút từng khoác áo HAGL, sở hữu tốc độ, thể lực và cả kỹ năng ghi bàn rất tốt.

Tuy nhiên, sự cố bất ngờ liên quan tới ông bầu Cao Tiến Đoan tác động khá mạnh tới tinh thần của đội bóng xứ Thanh. Sau 5 vòng, Thanh Hoá rơi xuống cuối bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm.

Nguy cơ rớt hạng đang hiện hữu với cả Becamex TPHCM và đặc biệt Thanh Hoá. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa 2 đội ngày mai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đội nào duy trì được sự tập trung, tinh thần chiến đấu sẽ có khả năng giành điểm.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gần nhất, Becamex TPHCM lập kỷ lục buồn khi thua cả 5 trận. Gần nhất, họ thất bại 1-2 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 5 LPBank V.League 2025/26 dù dẫn trước đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, Đông Á Thanh Hoá cũng thua 4/5 trận, hoà duy nhất 2-2 với Hải Phòng hôm 20/9 tại V.League. Trận gần nhất, họ dẫn bàn trước CLB Hà Nội tại Hàng Đẫy nhưng không bảo toàn được chiến thắng khi để thua ngược 1-2.

Trong các lần gặp nhau, tỷ lệ chiến thắng nghiêng về phía Becamex TPHCM. Tuy nhiên tình hình có thể thay đổi ở lần chạm trán này khi cả hai đều không có phong độ và lực lượng tốt. Thanh Hoá có lợi thế sân nhà, và nếu chơi đúng sức, họ có thể làm nên chuyện. Về lực lượng, cả hai đều giữ được đầy đủ những cầu thủ quan trọng hiện tại.

Đội hình dự kiến Hà Nội vs Thanh Hoá

Thanh Hoá: Y Eli Nie, Thái Bình, Quế Ngọc Hải, Mboji, Văn Lợi, Thái Sơn, Văn Thuận, Ngọc Hà, Rimario, Ribamar, Abdurakhmanov.

Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Millos, Đình Khương, Minh Trọng, Thanh Hậu, Hugo Miguel, Minh Khoa, Trung Hiếu, Oduenyi, Ismailla.

Dự đoán tỷ số: Thanh Hoá 2-1 Becamex TPHCM

