Quang Hải ghi bàn, CAHN đại phá Becamex TPHCM

TPO - Nguyễn Quang Hải đóng góp 1 bàn trong chiến thắng đậm 3-0 của CAHN trước Becamex TPHCM trong cuộc đối đầu ở vòng 2 LPBank V-League 2025/26 diễn ra tối 23/8.

foul Hết giờ: Becamex TP.HCM 0-3 CAHN CAHN chuyển hóa lợi thế hơn người để ghi thêm 2 bàn trong hiệp 2, chốt hạ trận đấu với chiến thắng 3-0. Alan, Quang Hải và Leo Artur là những cầu thủ ghi bàn cho đội khách. time Hiệp 2 có 3 phút bù giờ substitution Becamex TP.HCM thay người cuối Phút 85: Hoàng Hưng vào thay Minh Trọng. substitution CAHN thay thêm người Phút 81: HLV Polking tung Đức Nam vào thế chỗ Jason Quang Vinh. report Bóng chạm xà CAHN Phút 79: Alves sút phạt từ khoảng cách xa, song vẫn gây nguy hiểm bằng tình huống đưa bóng dội xà. substitution CAHN thay 3 người Phút 75: Quang Hải, Văn Đô và Mauk rời sân. Văn Đức, Lý Đức và Văn Toản vào sân. Với lợi thế quá lớn và chơi hơn người, HLV Polking thoải mái điều chỉnh nhân sự để giữ chân trụ cột. report Cơ hội dần đóng sập với Becamex TP.HCM Phút 74: Sau bàn thua thứ 3, tình thế đã quá khó khăn với đội chủ nhà. Thầy trò HLV Anh Đức đã nhập cuộc tốt ở hiệp 2, tạo ra thế trận khởi sắc nhưng sự hưng phấn của họ bị chấm dứt quá nhanh. Ảnh: Phú Thọ. goal VÀO! Leo Artur nâng tỷ số 3-0 Phút 71: Leo Artur dễ dàng ghi bàn bằng pha dứt điểm cận thành. Không có cơ hội cho thủ môn Becamex TP.HCM ở tình huống này. VAR lại vào cuộc kiểm tra tình huống nhưng không có thay đổi nào. var VAR kiểm tra bàn thắng của Quang Hải Trận đấu gián đoạn khá lâu để trọng tài nhận tư vấn từ tổ VAR, kiểm tra lỗi việt vị của Quang Hải. Quyết định cuối cùng của trọng tài là vẫn công nhận bàn thắng. Ảnh: Phú Thọ. goal VÀO! Quang Hải nâng tỷ số 2-0 Phút 62: Quang Hải dứt điểm lạnh lùng, đưa bóng hướng vào góc xa khung thành Becamex TP.HCM. Trước đó, Leo Artur đã xử lý chuẩn mực, kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn. report Dấu ấn đầu tiên của Leo Artur Phút 60: Leo Artur dứt điểm quyết đoán khi nhìn thấy khoảng trống đã mở ra. Đường bóng của Artur đi căng nhưng không trúng mục tiêu. report Minh Khoa dứt điểm Phút 58: Tiền vệ của Becamex TP.HCM tạo ra tình huống đậm dấu ấn cá nhân. Sau nỗ lực đi bóng, cú sút của Minh Khoa thiếu lực và không trúng mục tiêu. substitution CAHN tăng cường hỏa lực Phút 57: HLV Polking rút Văn Đức khỏi sân, thay bằng Leo Artur. Đây là điều chỉnh để tăng hỏa lực tấn công của CAHN. Đội khách đang chơi hơn người, dẫn 1-0 nhưng tỷ số vẫn rất mong manh. report Alan dứt điểm Phút 57: Alan bắt volley đưa bóng đi với lực rất căng, song chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Becamex TP.HCM. photo Thế trận sôi động Phút 54: Tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh khi Becamex TP.HCM quyết tâm tìm bàn gỡ. Trong thế chỉ còn 10 cầu thủ, Becamex TP.HCM mới là đội chơi áp đảo, tạo nhiều tình huống tấn công trong 5 phút gần đây. Ảnh: Phú Thọ. report Lời đáp trả của Becamex TP.HCM Phút 52: Minh Bình nhận bóng, xử lý gọn và dứt điểm quyết đoán. Bóng đã trôi cắt ngang khung thành CAHN trong sự tiếc nuối của CĐV chủ nhà. report Đình Bắc bỏ lỡ khó tin Phút 49: Đình Bắc dứt điểm lên trời khi phía trước là khung thành rộng mở và ở khoảng cách rất gần. Trước đó, các pha xử lý tốt của Quang Hải, Văn Đô đã mở ra tình huống phản công nhanh với CAHN trước khi dọn cỗ cho Đình Bắc. start Hiệp 2 bắt đầu Ngay đầu hiệp 2, HLV Anh Đức đưa Khắc Vũ và Origbaajo Ismaila, rút Thanh Hậu và Zlatkovic khỏi sân. video Pha bóng dẫn tới thẻ đỏ của Trần Trung Hiếu Trung Hiếu va chạm với Thành Long. Trọng tài nhận định cầu thủ nhập tịch của Becamex TP.HCM cố tình chơi xấu bằng pha thúc chỏ, dẫn đến quyết định rút thẻ vàng thứ 2. Trung Hiếu đã phản ứng, liên tục chỉ vào vai để khẳng định đó là pha tranh chấp hợp lệ. VAR đã vào cuộc nhưng quyết định cuối cùng của trọng tài không thay đổi. Đây có thể là tình huống bước ngoặt của cả trận đấu, đẩy Becamex TP.HCM vào thế khó khăn khi đang bị dẫn 0-1. Ngược lại, CAHN dễ đá khi có cả 45 phút phía trước chơi hơn người. foul Hết hiệp một Hai đội tạm rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về CAHN. Ảnh: Phú Thọ. report Stefan Mauk, Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội Phút 45+2: Phản xạ xuất sắc của thủ môn Becamex TP.HCM khiến Stefan Mauk không thể đánh đầu thành bàn. Trước đó, Quang Hải đã đi bóng từ cánh trái và tung đường chuyền ấn tượng cho Mauk. Ngay sau đó, tiếp tục là Đình Bắc dứt điểm, đánh bại thủ môn Becamex TP.HCM nhưng một cầu thủ chủ nhà đã kịp cản phá ở vạch vôi. substitution Đội chủ nhà thay người Phút 44: HLV Anh Đức rút tiền đạo Tuấn Tài rời sân, đưa Minh Khoa vào sân để khỏa lắp khoảng trống Trần Minh Hiếu để lại. red Becamex TP.HCM chỉ còn 10 người từ phút 42 Trần Trung Hiếu va chạm với Lê Phạm Thành Long. Trọng tài quyết định rút thẻ vàng thứ 2 để đuổi tiền vệ này khỏi sân. Ảnh: Phú Thọ. var VAR kiểm tra thẻ đỏ Tổ VAR vào cuộc để xác định pha phạm lỗi có nguy cơ nhận thẻ vàng thứ 2 của Trần Trung Hiếu. yellow HLV Polking bị cảnh cáo Phút 36: Ban huấn luyện CAHN phản ứng sau tình huống Quang Hải bị phạm lỗi. Sau những phút gián đoạn, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo HLV Polking. Ảnh: Phú Thọ. report Zlatkovic đánh đầu cận thành Phút 33: Cơ hội hiếm hoi của Becamex TP.HCM trao cho ngoại binh Zlatkovic. Song, cú đánh đầu của Zlatkovic lại quá nhẹ và ở góc không thuận lợi để đánh bại Filip Nguyễn. report CAHN chủ động giảm nhịp độ trận đấu Phút 26: Hơn một nửa thời gian hiệp một trôi qua, CAHN vẫn là đội kiểm soát trận đấu với tỷ lệ cầm bóng gần 60%. Thầy trò HLV Polking đang chủ động giảm nhịp độ, bình tĩnh triển khai bóng từ sân nhà để kéo giãn đội hình Becamex TP.HCM. CAHN có 4 pha dứt điểm từ đầu trận, tình huống trúng đích duy nhất là bàn thắng của Alan. Đội chủ nhà có 3 pha dứt điểm và đều đi ngoài khung thành. report Cú sút cầu may của Minh Trọng Phút 19: Minh Trọng quyết định sút từ khoảng cách gần 35m so với khung thành. Đường bóng từ chân trái của Minh Trọng thiếu cả lực và độ chính xác. Pha bóng này cho thấy Becamex TP.HCM đang bế tắc và vội vã trong mục tiêu tìm bàn gỡ hòa. Đội chủ nhà đang dồn bóng nhiều sang hai biên, đặc biệt ở cánh phải (hướng tấn công), song chưa thể tìm thấy cơ hội khi Jason Quang Vinh bên phía CAHN đang phòng ngự chắc chắn. Ảnh: Phú Thọ. report Đình Bắc dứt điểm bất thành Phút 14: Pha rê bóng trực diện của Quang Hải ở giữa sân mở ra tình huống tấn công thuận lợi cho CAHN. Đình Bắc đã nhận đường chuyền từ Quang Hải và quyết định sút từ khoảng cách gần 20m nhưng đường bóng bị hậu vệ Becamex TP.HCM cản lại. Từ đầu trận, CAHN liên tục triển khai các pha tấn công vỗ mặt ở trung lộ. Ảnh: Phú Thọ. photo Khởi đầu hấp dẫn Phút 10: Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CAHN đang diễn ra ở nhịp độ khá nhanh. Cả 2 đội đều tạo ra cơ hội rõ ràng từ sớm nhưng chỉ có Alan chuyển hóa thành bàn. Ảnh: Phú Thọ. goal VÀO! CAHN mở tỷ số 1-0 Phút 3: Alan ghi bàn mở tỷ số cho CAHN. Quang Hải đã thực hiện đường chuyền nhạy cảm cho Alan thoát xuống, trước khi ngoại binh của CAHN ghi bàn trong thế đối mặt thủ môn. report Filip Nguyễn cứu thua Phút 2: Jason Quang Vinh đánh đầu ngăn chặn quả tạt của đối thủ, vô tình thành tình huống đẩy Filip Nguyễn vào thế khó. May cho CAHN khi Filip Nguyễn vẫn chơi tập trung. report Số ít CĐV của CAHN trên sân Gò Đậu. Ảnh: Phú Thọ. start Hiệp một bắt đầu Becamex TP.HCM ra sân trong trang phục xanh - trắng là đội giao bóng trước. report Đội hình xuất phát Becamex TP.HCM report Becamex TP.HCM khởi đầu tưng bừng Thầy trò HLV Anh Đức thắng HAGL 3-0 bằng các pha lập công của Võ Minh Trọng, Nguyễn Văn Anh và Ismalia Origbaajo. Đây là mùa giải chuyển giao lực lượng mạnh mẽ của Becamex TP.HCM (tên gọi cũ Becamex Bình Dương), khi họ chia tay Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Nhiều ngôi sao của Becamex TP.HCM như Hồ Tấn Tài và Bùi Vĩ Hào đang chấn thương. Trước HAGL không được đánh giá cao về lực lượng, chiến thắng của Becamex TP.HCM chưa nói lên nhiều điều. Chạm trán dàn nội binh và ngoại binh chất lượng của CAHN sẽ là liều thuốc thử đủ đô cho thầy trò Anh Đức. photo Thầy trò HLV Polking có mặt ở sân, sẵn sàng đối đầu Becamex TP.HCM report Đội hình xuất phát CAHN

Lợi thế sân nhà có giúp Becamex TP.HCM kháng cự trước CAHN.

Đại chiến giữa Becamex TP.HCM và CAHN là trận đấu đáng chờ đợi của vòng 2, LPBank V.League 1-2025/26. Với lợi thế được chơi trên sân nhà Thống Nhất, Becamex TP.HCM tràn đầy tự tin hướng đến trận thắng thứ 2 liên tiếp ở mùa này. Trong khi đó, CAHN cũng phải thắng để quên đi màn trình diễn bạc nhược trước PG Pathum United ở Cúp các CLB Đông Nam Á.

Becamex TP.HCM đã đánh bại HAGL 3-0 ở vòng khai màn V.League mùa này. Thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức phải làm khách ở Pleiku, song không gặp nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu. Không còn Tiến Linh trong đội hình, Becamex TP.HCM vẫn có những nhân tố lên tiếng tỏa sáng.

CAHN khởi đầu mùa giải mới bằng trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel. Sau đó, thầy trò HLV Alexandre Polking tiếp tục sa lầy với thất bại 1-2 trên sân của PG Pathum United. Trên đất Thái Lan, CAHN đã dẫn trước và chơi hơn người trong hiệp 2, song gục ngã vì màn tỏa sáng của Chanathip.

Trở lại V.League, CAHN phải thể hiện sức mạnh áp đảo để tìm chiến thắng đầu tiên ở mùa này trước Becamex TP.HCM.

Lực lượng của họ được đánh giá nhỉnh hơn đội chủ nhà. Dàn sao CAHN đã thi đấu với nhau nhiều hơn 1 mùa giải, đặc biệt các cầu thủ ngoại rất có tiếng nói trong khi dàn ngoại binh của Becamex TPHCM đều là lính mới, cần thêm thời gian hòa nhập.

Trong lịch sử đối đầu, Becamex TPHCM cũng bị CAHN áp đảo. Nguyên nhân chính là thành tích sân nhà tệ trước CAHN, bởi ngoài việc giành chiến thắng duy nhất hồi tháng 5/2024 thì Becamex TPHCM không giành được điểm nào trong 2 lần gặp tiếp theo.

Trên sân nhà, Becamex TPHCM cũng thực sự mang tới nhiều nỗi lo khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. 3 trận tiếp các đại diện thủ đô ở mùa trước gồm Thể Công Viettel, Hà Nội FC và CAHN, Becamex TPHCM thua cả 3. Cái dớp trước các đại diện thủ đô có lẽ sẽ lại đến với họ.