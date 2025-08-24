Pep Guardiola nói gì khi Man City thua sốc Tottenham?

TPO - Pep Guardiola không cảm thấy quá lo lắng hay hoảng sợ khi Manchester City chịu thất bại đầu tiên trong mùa giải này. Ông cho rằng chiến dịch vẫn còn dài và trận thua Tottenham chưa nói lên điều gì.

Sau chiến thắng 4-0 trước Wolves để giành ngôi đầu Ngoại hạng Anh ngay vòng 1, Man City hướng tới mục tiêu giành thêm một thắng lợi ấn tượng nữa, nhất là khi đối thủ của họ là Tottenham, đội vẫn thường lấy điểm tại Etihad. Nhưng cuối cùng, Man City lại nhận thất bại 0-2 với 2 bàn thua ngay hiệp 1.

Brennan Johnson ghi bàn mở tỷ số sau pha phản công. Và phút bù giờ hiệp 1, tới lượt Joao Palhinha tỏa sáng để tăng gấp đôi lợi thế cho Tottenham. Cầu thủ này tận dụng sai lầm từ thủ môn Man xanh để sút tung lưới. Trong hiệp 2, Man City gần như bất lực, họ chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,39. Khâu tấn công của Man City rõ ràng rất có vấn đề.

Vậy nhưng theo Pep Guardiola, ông không cho rằng mọi thứ quá nghiêm trọng. "Tôi có cảm giác màn trình diễn này tốt hơn một chút so với kết quả", Guardiola nói với TNT Sports. "Chúng tôi đã bắt đầu tốt. Nhưng chúng tôi lại thủng lưới. Và ở những tình huống đơn giản, chúng tôi lại không thể làm được. Kết quả này là không tốt, nhưng vẫn còn cả một chặng đường dài. Chúng tôi sẽ học hỏi từ thất bại".

Hàng công Man City im tiếng cả trận

Trước câu hỏi về James Trafford, người đã mắc sai lầm trong bàn thua thứ 2 của Man City, Pep Guardiola đã nói đỡ cho học trò. Ông nói: “Đây chỉ là trận đấu thứ 2. Trận đấu trước đó với Wolves, mọi người thấy mọi thứ đều ổn. Đến hôm nay, một số vấn đề sẽ xảy ra. Bao giờ cũng vậy.

Tôi biết cách chúng tôi đang làm việc, những gì các cầu thủ đang làm, nhiều điều tốt đẹp mà chúng tôi có. Tất nhiên chúng tôi phải cải thiện. Ngay cả ở trận thắng Wolves, tôi vẫn nói các cầu thủ phải cải thiện. Chúng tôi có nhiều điều mới mẻ, vậy nên khâu kết nối vẫn chưa vào guồng”.