Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Pep Guardiola nói gì khi Man City thua sốc Tottenham?

Đặng Lai

TPO - Pep Guardiola không cảm thấy quá lo lắng hay hoảng sợ khi Manchester City chịu thất bại đầu tiên trong mùa giải này. Ông cho rằng chiến dịch vẫn còn dài và trận thua Tottenham chưa nói lên điều gì.

man-city-1.jpg

Sau chiến thắng 4-0 trước Wolves để giành ngôi đầu Ngoại hạng Anh ngay vòng 1, Man City hướng tới mục tiêu giành thêm một thắng lợi ấn tượng nữa, nhất là khi đối thủ của họ là Tottenham, đội vẫn thường lấy điểm tại Etihad. Nhưng cuối cùng, Man City lại nhận thất bại 0-2 với 2 bàn thua ngay hiệp 1.

Brennan Johnson ghi bàn mở tỷ số sau pha phản công. Và phút bù giờ hiệp 1, tới lượt Joao Palhinha tỏa sáng để tăng gấp đôi lợi thế cho Tottenham. Cầu thủ này tận dụng sai lầm từ thủ môn Man xanh để sút tung lưới. Trong hiệp 2, Man City gần như bất lực, họ chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,39. Khâu tấn công của Man City rõ ràng rất có vấn đề.

Vậy nhưng theo Pep Guardiola, ông không cho rằng mọi thứ quá nghiêm trọng. "Tôi có cảm giác màn trình diễn này tốt hơn một chút so với kết quả", Guardiola nói với TNT Sports. "Chúng tôi đã bắt đầu tốt. Nhưng chúng tôi lại thủng lưới. Và ở những tình huống đơn giản, chúng tôi lại không thể làm được. Kết quả này là không tốt, nhưng vẫn còn cả một chặng đường dài. Chúng tôi sẽ học hỏi từ thất bại".

man-city-2.jpg
Hàng công Man City im tiếng cả trận

Trước câu hỏi về James Trafford, người đã mắc sai lầm trong bàn thua thứ 2 của Man City, Pep Guardiola đã nói đỡ cho học trò. Ông nói: “Đây chỉ là trận đấu thứ 2. Trận đấu trước đó với Wolves, mọi người thấy mọi thứ đều ổn. Đến hôm nay, một số vấn đề sẽ xảy ra. Bao giờ cũng vậy.

Tôi biết cách chúng tôi đang làm việc, những gì các cầu thủ đang làm, nhiều điều tốt đẹp mà chúng tôi có. Tất nhiên chúng tôi phải cải thiện. Ngay cả ở trận thắng Wolves, tôi vẫn nói các cầu thủ phải cải thiện. Chúng tôi có nhiều điều mới mẻ, vậy nên khâu kết nối vẫn chưa vào guồng”.

Đặng Lai
#tin bóng đá #bóng đá thế giới #bóng đá quốc tế #manchester city #ngoại hạng anh #Pep Guardiola #Tottenham #Man City

Xem thêm

Cùng chuyên mục