Người thừa của Liverpool, Federico Chiesa đã hồi sinh như thế nào?

TPO - Federico Chiesa đang trở lại là một ngôi sao như người ta từng biết. Từ lựa chọn thứ 6, cầu thủ 27 tuổi dần đóng vai trò quan trọng, thậm chí trở thành cứu tinh của Liverpool trong những thời điểm khó khăn.

Có một khoảng thời gian người ta quên mất rằng Federico Chiesa là cầu thủ Liverpool. Chuyển đến với mức giá ban đầu 10 triệu bảng vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024, cựu cầu thủ Juventus vật lộn với các chấn thương và thường xuyên ở tình trạng không đáp ứng thể lực. Cả mùa giải 2024/25, anh chỉ chơi 470 phút trong 14 lần ra sân trên mọi đấu trường. Chiesa, người bị coi là tiền đạo thứ 6 trong đội hình, cũng chỉ đá chính duy nhất 1 trận ở Ngoại hạng Anh, khi đội bóng đã giành ngôi vô địch.

Sang mùa này, sau những tuần đầu tiên, tất cả đã thay đổi. Chiesa ghi một bàn thắng quan trọng vào lưới Bournemouth ở trận mở màn, có hai pha kiến ​​tạo trong chiến thắng trước Southampton tại League Cup, sau đó là pha lập công vào lưới Crystal Palace khi vào sân từ ghế dự bị.

Cầu thủ 27 tuổi vẫn chưa một lần đá chính, nhưng vai trò của anh trong đội dần trở nên quan trọng. Nhiều người hâm mộ đã rất tiếc nuối vì sự vắng mặt của Chiesa ở trận thua Galatasaray tại Champions League hồi giữa tuần, thậm chí tin rằng anh có khả năng xoay chuyển tình thế, đưa Liverpool tới chiến thắng. Cũng phải nói thêm, Chiesa chỉ được bổ sung vào danh sách dự Champions League sau chấn thương đầu gối của Giovanni Leoni. Ban đầu anh đã bị gạch tên.

Chiesa đã tham gia vào 4 bàn thắng mùa này.

Hồi mùa hè, sau khi bỏ lỡ chuyến du đấu châu Á vì vấn đề thể lực, thậm chí Chiesa bị đồn đoán phải rời Anfield và gán mác hợp đồng thất bại. Thế nhưng cái chết đột ngột của Diogo Jota, rồi Darwin Nunez và Luis Diaz bị bán trong khi thương vụ Alexander Isak kéo dài, Liverpool quyết định giữ lại cầu thủ người Italia. Việc thiếu hụt các lựa chọn tấn công và tân binh Hugo Ekitike cần thời gian thích nghi, Chiesa có thêm cơ hội ra sân.

Điều quan trọng là thái độ của Chiesa. Anh không bao giờ phàn nàn về thời gian thi đấu ít ỏi, cũng chấp nhận việc không có tên trong danh sách ban đầu dự Champions League mùa này. Trong một tuyên bố, Chiesa chấp nhận vị trí thứ yếu và cam kết chiến đấu để cải thiện thể lực, tận dụng mọi cơ hội có được. Ngay cả khi phải tập luyện cùng đội U21 trong các đợt FIFA Days, anh vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp, đồng thời tận tình dìu dắt các cầu thủ trẻ.

"Fede là một cầu thủ tuyệt vời", đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk, nói về Chiesa, "Cậu ấy đã không may mắn dính các chấn thương, nhưng tất cả đều biết cậu ấy có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức nào. Fede có những phẩm chất tuyệt vời và tất cả đều yêu mến cậu ấy, từ đồng đội tới người hâm mộ".

Arne Slot ca ngợi Chiesa nỗ lực và cống hiến nhiều hơn bất cứ ai.

Hiện Chiesa vẫn còn vài vấn đề về thể lực, như việc bỏ lỡ trận gặp Galatasaray vì chấn thương không rõ nguyên nhân, nhưng về cơ bản anh đã khỏe mạnh và sung sức hơn, đồng thời thích nghi tốt hơn với môi trường bóng đá Anh.

Các bàn thắng đã ghi, đôi khi không phải những pha dứt điểm ngoạn mục nhưng là kết quả của khả năng đánh hơi cơ hội, di chuyển thông minh để có mặt đúng vị trí và tạo ảnh hưởng.

Khi sự tự tin được gây dựng, anh cũng dần trở lại là cầu thủ sáng tạo, mang đến những khoảnh khắc quyết định trận đấu và truyền cảm hứng bởi khát khao chiến thắng mà người ta từng biết. Cũng không nghĩ quá nhiều về bản thân, Chiesa sẵn sàng hỗ trợ đồng đội vô điều kiện, như đường kiến tạo để Isak ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool, hay đường chuyền cho Ekitike ghi bàn thắng quyết định hạ Southampton.

Hình ảnh Chiesa ủ rũ mùa trước nay đã lùi xa.

Chính bởi tinh thần hy sinh, Chiesa tuân thủ vô điều kiện ý đồ chiến thuật của Arne Slot. Anh đã chơi ở vị trí số 9 tại Ngoại hạng Anh và đá ở cả hai cánh tại League Cup, với vai trò hộ công nếu bên cánh phải, chạy cánh khi đá cánh trái. Đó là lý do Slot ca ngợi Chiesa là "cầu thủ luôn nỗ lực và tập luyện chăm chỉ, tham gia nhiều nhất vào trận đấu, nỗ lực và cống hiến hơn bất cứ ai".

Chiesa cũng cho biết, HLV đã nhìn thấy quyết tâm, khao khát của anh cũng như sự cải thiện về thể chất lẫn tinh thần, sau đó trao cho anh nhiều cơ hội hơn. Trong bối cảnh các tân binh của Liverpool đang chật vật lấy lại phong độ, đặc biệt là bản hợp đồng kỷ lục Florian Wirtz liên tục gây thất vọng, Chiesa hoàn toàn có thể khẳng định năng lực và chiếm một vị trí cao hơn trong đội hình của Slot.